Музею Востока - ровно век. Что накопили за 100 лет

Праздничные и свадебные платья, национальные головные уборы, ювелирные украшения, а еще — живопись и графика: более 400 предметов представлены на выставке "Восток. Другая красота". Масштабная экспозиция, приуроченная к 100-летию Музея Востока, открывается в столице. С юбилеем сотрудников поздравил президент Владимир Путин. Как создавалась богатейшая коллекция?

Старинная шкатулка с сокровищами — Музей Востока. Насчитывает около 150 тысяч уникальных предметов — из Ирана и с Чукотки, из Индии и Африки. Такое богатое наследие накопилось за 100 лет.

Анфилада залов проходит через весь Восток. В каждом — своя страна и своя эпоха. Из Японии за несколько секунд можно переместиться в Китай. Несколько шагов — и посетителей встречает уже гостеприимная Корея.

Собрание в зале корейского искусства считается одним из самых лучших в мире.

"Основная часть коллекции пришла в музей в 50-е годы из Корейской народной демократической республики. В 1957 году был большой дар", — рассказывает куратор корейской коллекции, старший научный сотрудник Государственного музея Востока Ирина Елисеева.

Татьяна Метакса работает в музее уже почти 50 лет. Каждый день для нее — как новое путешествие.

"Так прониклась Востоком, что уже давно, уже больше двух десятилетий очень люблю наряжаться в различные восточные наряды", — рассказывает она.

Именно поэтому не стояло даже выбора, какую выставку открыть к 100-летию музея. В залах — лучшие наряды красавиц со всего Востока.

"Справедливости ради, большая часть сотрудников нашего музея — это женщины. И, конечно, нам было интереснее и легче говорить о женщинах в наших регионах", — рассказала заведующая отделом искусства стран Ближнего и Среднего Востока, Южной и Центральной Азии, Африки и Латинской Америки Государственного музея Востока Евгения Карлова.

Все коллекции создавались на протяжении нескольких десятилетий. Самым древним экспонатам больше двух с половиной тысяч лет. Большинство из них единичны, ни в одной другой стране их не увидеть.

"Вот это один из самых интересных экспонатов в нашем музее: скульптурная композиция "Орел на пне". Это коронационный дар японского императора Мэйдзи по случаю коронации Николая II", — рассказывает генеральный директор Государственного музея Востока Александр Седов.

Но начиналась история Музея Востока, как бы это ни было странно, с небольших картин с изображением русских городов. Сейчас они в его новом филиале — Музее Рерихов. В залах смешалось русское и восточное, православие и буддизм.

"Здесь у нас представлены ранние работы Николая Рериха, которые легли в основу нашей коллекции. Они находились в США. Известная коллекционер Кэтрин Кэмпбелл решила в 70-е годы подарить Советскому Союзу эти работы, и за ними отправился директор Государственного музея Востока", — рассказал заместитель генерального директора Музея Востока — директор филиала "Музей Рерихов" Тигран Мкртычев.

Благодаря археологическим экспедициям собрание пополняется ежегодно: здесь всегда есть чем удивить посетителей.