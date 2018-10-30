Глава UFC: если Мэйвезер хочет драться, пусть приходит и дерется по правилам ММА

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал вероятность проведения боя между чемпионом организации в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американским боксером Флойдом Мэйвезером – младшим.

По словам Уайта, такой бой может пройти только по правилам смешанных единоборств (ММА). Ранее Нурмагомедов признался, что хотел бы провести бой против Мэйвезера-младшего на стадионе "Лужники".

"Если Мэйуэзер хочет драться, пусть приходит и дерется, — сказал Уайт, которого цитирует ТАСС. — Но дерется в UFC, не по боксерским правилам. Однажды мы уже это проходили, этого достаточно".

Напомним, ранее американец проводил бой против другого бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора по боксерским правилам. Тогда Мэйвезер победил техническим нокаутом.