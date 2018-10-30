Девять лет испытаний для сына Фарады: пока боролся за отца, от Полицеймако ушла жена

Ради отца Михаил Полицеймако ушел из театра. Он хватался за любую работу, чтобы обеспечить Семену Фараде необходимое лечение, и 9 лет вместе со своей мамой — актрисой Мариной Полицеймако — боролся за его жизнь.

В этот же период жизненных испытаний он пережил тяжелейший развод со своей первой женой – актрисой Ольгой Лысак. В 2001-м у них родился сын, а когда их брак распался, Ольга на всю страну обвинила Михаила в предательстве и в том, что он оставил ее и сына без поддержки.

Михаил же говорит, что бывшая жена шантажировала его ребенком и вымогала деньги. Тяжело было переживать и разлуку с сыном, поскольку Полицеймако как никто другой знал, насколько важно присутствие отца в жизни ребенка.

Сам он был поздним ребенком: Марине Полицеймако было 38, а Семену Фараде – 42, когда появился на свет Михаил.

Для долгожданного ребенка в семье актеров Театра на Таганке сухое молоко из Парижа привозил сам Владимир Высоцкий. Он, вспоминает Михаил, дружил с его мамой, а вот с отцом отношения были напряженные.

Михаил вспоминает свое детство за кулисами, походы в гости в таким значимым личностям, как Аркадий Райкин, Андрей Миронов… Они остались в памяти на всю жизнь.

Учиться Михаил пошел в ГИТИС. И хотя отец во всем поддерживал сына, к его творчеству его он относился с некоторой иронией.

Однако когда Михаил стал телеведущим, Семен Фарада все-таки включал телевизор и смотрел эфир с его участием.

Что вспоминает Полицеймако о детстве за кулисами Театра на Таганке, что сказал Высоцкий его матери за месяц до смерти, что говорит об уходе Семена Фарады из жизни, и нашел ли Михаил личное счастье после первого тяжелого развода?

Об этом и не только — его рассказ в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".