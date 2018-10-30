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30 октября 201813:48 Ярослав Красиенко

Огородное хозяйство стало дачным: кто разрешил строить в водоохранной зоне в Домодедове

Следственный комитет разбирается с земельными махинациями в подмосковном Домодедове. Там на участках, предназначенных под огороды, выросли коттеджи — при том, что капитальное строительство на таких землях запрещено законом. Сноса домов через суд добивается и администрация.

Еще недавно в эти места ходили гулять с детьми — живописные поля и речка всего в километре от многоэтажек. А сейчас и русло-то не сразу найдешь.

- Вот так у нас тут река течет, вот в таком состоянии. Весной это все разносится по всей реке.

Вся эта земля здесь в Домодедове когда-то была колхозной, затем ее отдали под огороды. Кроме грядок и сараев здесь ничего не должно было появиться.

Огородное товарищество здесь организовали еще в начале 90-х годов прошлого века, и запрещенное законом капитальное строительство здесь никто не вел до последнего времени. А потом в считаные месяцы появились заборы, возвели один особняк, дальше — второй, третий. На берегу реки вырос целый поселок.

Строительство капитальных домов продолжается и сейчас. К речке теперь не подойти, на берегу — свалка, тропинки превратили в автодороги.

"Здесь — асфальтовый скол, вот эти отходы от бетона! Все завалили, всю землю, плодородный слой завален", — говорит Татьяна Маркина.

Но съезжать владельцы этих участков не намерены: уверяют, что строят и живут здесь легально.

"Какого? Они построились, они свое гнут. Но у меня же не самозахват — у меня и документы есть!" — говорит Владимир Петруня.

И про водоохранную зону никто даже не слышал.

- Где вы видели эту речку? Речка была при царе Горохе — да! Говорят, здесь корабли ходили!

Местные активисты считают, что участки под строительство оформляли незаконно во время дачной амнистии 2006 года.

"Заинтересованные лица в администрации городского округа Домодедово сфальсифицировали правоустанавливающие и правоподтверждающие документы, не имея никаких планов на земельные участки, ни земельного дела — абсолютно ничего. И передали гражданам, самовольно занимающим эту территорию, правоустанавливающие и правоподтверждающие документы", — говорит Кирилл Маркин.

На спорной территории больше ста участков. Представителя администрации, который выдавал документы на землю, давно нет в живых. Его преемники признают: поселка быть не должно.

"Администрация, безусловно, против того, чтобы на огородах строились жилые дома, мы ведем политику по сносу этих домов. Мы сейчас пошли в суд, в суде мы доказываем, что эти дома должны быть снесены. Пока нас суд, к сожалению, не слышит", — рассказала заместитель главы администрации — председатель Комитета по управлению имуществом городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

В Следственном комитете уже возбудили уголовное дело: подозревают, что десятки тысяч гектаров земли получили новых хозяев в результате крупного мошенничества.

Текст: "Вести-Москва"

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