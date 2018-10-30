Вячеслав Кондратьев – писатель, показавший войну без прикрас

Стремление писателя показать войну, лишенную романтизма, вылилось в цикл повестей о Ржевской битве.

30 октября исполняется 98 лет со дня рождения писателя-фронтовика Вячеслава Леонидовича Кондратьева. Он, как участник боевых действий, хотел рассказать о войне ту правду, которая еще не была написана. По оценке современников, сделать это ему удалось с особенной глубиной и точностью.

В 1939 году, тогда еще студента первого курса Московского архитектурного института, Вячеслава Кондратьева призвали в ряды Красной Армии. Спустя 2 года, в декабре 1941-го, его отправили на фронт под Ржев. Об этой странице в истории Великой Отечественной войны писали мало и неохотно, и на то есть причины. События Ржевской битвы действительно ужасали: за 14 месяцев более миллиона человек были ранены, убиты и взяты в плен.

Литературный талант Вячеслав Кондратьев открыл в себе поздно. Первое его творение – повесть "Сашка" была опубликована в журнале "Дружба народов" в 1979 году, когда писателю исполнилось 59 лет. Правдивую и душевную историю о простом солдате, который в критических ситуациях не отступился от своих принципов и даже перед страхом смерти сумел остаться человеком, по достоинству оценили критики и читатели.

"Я стал жить какой-то странной, двойной жизнью: одной – в реальности, другой – в прошлом, в войне. Схватила она меня за горло и не отпускала. И наступил момент, когда я уже не мог не начать писать", – говорил автор.

В сборник "Повести. 1941 – 1942 годы" вошли три произведения: "Селижаровский тракт", "Искупить кровью" и "Сашка". В каждом из них прослеживается концепция простого человека, попавшего на фронт и оказавшегося не готовым к жестоким реалиям войны. Мы привыкли, что в подобных произведениях солдаты умирают героически: закрыв собой товарища, прыгнув на гранату, спасая однополчан. Кондратьев же показывает нам другую войну. Войну, где люди боятся смерти, оголяют свой характер, не всегда принимают правильные решения, цена которых – человеческая жизнь. Цель автора – погрузить читателя в то историческое время через мысли героев и ответить на вопрос, что именно заставляет одних идти под пули ради спасения товарища, а других бежать с передовой. Кондратьев, в присущей ему манере, делает это настолько реалистично, что события 76-летней давности глубоким и холодным эхом отдаются в 2018 году.

В повести "Селижаровский тракт" описывается дорога на войну, которая сама по себе большое испытание, как моральное, так и физическое. Отсутствие питания, окопов, вооружения – все это угнетающе сказывалось на солдатах. Но они, мечтавшие отличиться в боях, совершить подвиг, идут в атаку, понимая, что жизни их брошены на "разведку боем" и в глобальном смысле не стоят ничего.

В основу повести "Искупить кровью" легли воспоминания реального человека – Евгения Пригожина, который долгое время вел переписку с автором. В честь ветерана Кондратьев назвал одного из персонажей.

История об успешном штурме деревни Овсянниково, которую войска Красной Армии безрезультатно пытались отбить у немцев на протяжении нескольких месяцев, раскрывается в саботажном решении командира роты об отступлении. В глазах руководства он является предателем, но для солдат, ясно понимающих, что и в численности, и в обеспеченности оружием враг их превосходит, ротный предстает в качестве героя.

В повести "Сашка" лейтмотивом проходит тема гуманности на войне. Действия разворачиваются близ Ржева. В нечеловеческих условиях сложно оставаться человеком, но главному герою Сашке это удается. Он не смог пойти наперекор своим внутренним принципам и по приказу комбата расстрелять безоружного немецкого разведчика, которого пленил голыми руками. Удивительное человеколюбие главный герой проявляет не один раз. По дороге в тыл, истекая кровью, он все-таки идет за помощью тяжело раненному бойцу и даже провожает к нему санитаров, беспокоясь, что они его не найдут.

Повести, объединенные в книге, были созданы в разное время, но каждая из них многогранно описывает солдатский быт, трудность принятия решения и чувства людей, столкнувшихся лицом к лицу со смертью.