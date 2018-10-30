В Москве загорелась гостиница "Останкино"

На севере Москвы произошел пожар в гостиницы "Останкино". Из здания эвакуированы 35 человек. По предварительным данным, пострадал один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Как рассказал РИА Новости представитель столичного главка МЧС РФ, спасать пришлось 12 человек, все прошло благополучно.

Сейчас из окон гостиницы, расположенной на Ботанической улице, валит густой дым. Пожару присвоен второй (повышенный) номер сложности. На борьбу с огнем уже выехали 24 пожарных расчета.