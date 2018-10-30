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30 октября 201814:41

Деле Алли продлил контракт с "Тоттенхэмом"

EPA

Английский полузащитник Деле Алли подписал новый контракт с лондонским футбольным клубом "Тоттенхэм Хотспур". Как сообщается на официальном сайте шпор, новое соглашение 22-летнего полузащитника с командой рассчитано до 2024 года.

Отметим, что Алли провел первый матч в составе "Тоттенхэма" в 2015 году в возрасте 19 лет. С тех пор он провел за лондонцев 153 официальных матча, в которых забил 48 мячей. Кроме того, полузащитник является основном в сборной Англии, где он уже провел 31 матч и забил три мяча.

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