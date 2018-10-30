Дель Потро из-за травмы пропустит Итоговый турнир АТР

Аргентинец Хуан Мартин дель Потро не сможет выступить на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Соревнования пройдут в Лондоне с 11 по 18 ноября.

Как отмечает ТАСС, причиной отказа аргентинца стала давняя травма колена. Дель Потро хочет залечить повреждение и спокойно восстановиться. Ранее из-за травмы он досрочно завершил матч третьего круга турнира серии "Мастерс" в Шанхае с хорватом Борном Чоричем. В Лондоне аргентинца заменит американец Джон Изнер или японец Кэй Нисикори.

В нынешнем сезоне дель Потро дошел до финала Открытого чемпионата США, где уступил сербу Новаку Джоковичу.