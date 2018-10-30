"Останкино" потушили, число пострадавших растет

Пожар в гостинице "Останкино" на северо-востоке Москвы потушен.

Огонь был полностью ликвидирован в 14:24. По данным "Интерфакса", с верхних этажей были спасены 42 человека. Всего из здания были эвакуированы более 250 человек.

Как сообщили ТАСС в Центре экстренной медицинской помощи, в результате пожара пострадали три человека. Ранее сообщалось об одном пострадавшем.

Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров. В МЧС уточнили, что горели личные вещи и мебель.