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30 октября 201815:49

Жажда спасать: тщеславный немецкий медик умертвил 100 пациентов

EPA

Нильс Хегель, работавший медбратом в двух больницах Германии, признал вину в преднамеренном убийстве 100 человек.

Как передает "Интерфакс", об этом преступник сообщил в ходе судебных слушаний, утвердительно ответив на вопрос, согласен ли он с предъявленными ему обвинениями.

Правоохранительные органы ФРГ считают, что медик убил не менее 36 человек в одной из больниц города Олденбурга и 64 в медицинской клинике города Делменхорс (в земле Нижняя Саксония).

Возраст его жертв колеблется от 34 до 96 лет, однако Хегель не выбирал их в соответствии с какими-то специальными критериями. Психиатр, который проводил беседы с ним, отметил, что убийства для медицинского брата "были подобно принятию наркотика".

Следствие пришло к выводу, что Хегель вводил своим пациентам смертельные дозы лекарств, однако оставлял возможность вернуть их к жизни в последний момент. Тем не менее, не все его эксперименты с больными закончились успешно.

Полиция полагает, что преступник поступал так из-за тщеславия, скуки и желания похвастаться перед коллегами своими возможностями реаниматолога.

Хегель был арестован еще в 2005 году после того, как в больнице Делменхорста он ввел пациенту лекарство, которое ему не было назначено. В 2008 году он был приговорен к семи годам лишения свободы за попытку убийства. В 2015 году его признали виновным в смерти еще пяти пациентов.

Блюстители порядка полагают, что общее число людей, погибших от рук доморощенного "реаниматора" может составить 200 человек. Следствие затруднено тем, что тела многих умерших были в свое время кремированы.

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