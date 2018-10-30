В Геленджике после шторма рыбаки выловили из моря около сотни литров пива

На днях на Кубань обрушился сильнейший шторм. Особо пострадал Большой Сочи. Вероятно, смытые ливнями товары уплыли в Черное море и додрейфовали до Геленджика.

Иначе трудно объяснить необычный "улов", которые попался местным рыбакам. Они внезапно обнаружили в море огромное количество банок пива и бутылок с газировкой.

Чтобы выловить из моря пиво даже пришлось подгонять несколько лодок, сообщают в соцсетях жители Геленджика и публикуют видео этой "пивной путины".