В Малайзии создали устройство для передачи запахов через Интернет

Сотрудники малайзийского Imagineering Institute утверждают, что разработали устройство, которое распространяет запахи через Интернет. Для этого они поместили в нос участникам эксперимента электроды, с помощью которых начали передавать прямо в мозг "электронные запахи", сообщает Govtech.

В эксперименте принял участие 31 человек. Задачей ученых было добиться того, чтобы каждый из них чувствовал одинаковый запах.

В полной мере добиться успеха пока не удалось. Созданные компьютером виртуальные запахи чувствовал лишь каждый четвертый участник эксперимента. Кроме того, люди описывали свои ощущения в достаточно расплывчатой форме. Запахи были для них "фруктовыми" "сладкими" или "химическими".

Один из авторов проекта Карун Карунанаяка отметил, что многим участникам эксперимента не нравилось, что им в нос помещают трубку. Из-за этого некоторые отказались продолжать участвовать в испытаниях.

В настоящий момент малайзийские исследователи думают, можно ли передавать цифровые запахи в мозг без электродов, а также сделать эти ощущения более четкими.