Сотрудница горно-алтайской аптеки залила плохо пахнущего посетителя освежителем воздуха

В одной из аптек Горно-Алтайска фармацевт облила пожилого мужчину из баллончика-освежителя воздуха, так как от него плохо пахло. Вторая сотрудница аптеки сняла все происходящее на видео и позже выложила в соцсеть.

"Зато будешь вкусно пахнуть. Давай в рот побрызгаем?" — комментирует свои действия девушка.

Ролик вызвал бурное обсуждение у интернет-пользователей. Позднее СМИ удалось выяснить, что пришедший в аптеку пенсионер оказался двоюродный дедушка фармацевта. После скандала в социальных сетях сотрудницы были уволены, сообщает РИА Новости.