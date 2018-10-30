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Генетика растений и животных 57 минут назад

Новости Наука

30 октября 201816:19 Евгения Ефимова

Существует больше подвидов тигров, чем считалось

В последнее десятилетие учёные сошлись на том, что на планете существует пять подвидов тигров. Недавно международная группа исследователей заявила, что они "забыли" ещё один.
Фото Global Look Press.

Пугающая цифра: в дикой природе осталось менее четырёх тысяч тигров. Как говорят специалисты, усилия по защите грациозных животных осложняются неопределённостью относительно того, сколько же на самом деле существует подвидов больших кошек: два, пять или шесть.

В последнее десятилетие учёные пришли к тому, что существует как минимум пять подвидов тигров. Однако в 2015 году одна исследовательская группа провела тщательный анализ, по итогу заявив, что в мире есть только две разновидности тигров. Впрочем, с этими выводами были согласны далеко не все зоологи.

Недавно же международная группа специалистов опубликовала статью в издании Current Biology, в которой семейное древо полосатых вновь разбивается на шесть подвидов.

Генетики Китая, России и США проанализировали полные геномы 32 особей и выяснили, что тигров можно разделить сразу на шесть генетически отличимых друг от друга групп.

Шесть подвидов включают бенгальского, амурского, южно-китайского, суматранского, индокитайского и малайского тигра. Последний был впервые предложен в 2004 году в качестве уникального подвида теми же исследователями, которые возглавили проведение недавней работы. Учёные также заявили, что три других подвида тигров уже вымерли.

"Отсутствие консенсуса в отношении количества подвидов тигров частично воспрепятствовало мировым усилиям по восстановлению вида, находящегося на грани исчезновения", — говорит Шу-Цзинь Ло (Shu-Jin Luo) из Университета Пекина.

По её словам, разведение животных в неволе и вмешательство в среду обитания диких популяций всё чаще требует чёткого биологического разграничения.

С этой целью Ло и её коллеги решили расширить имеющиеся генетические данные об эволюционной истории животного и структуре популяции тигров, используя полногеномный метод анализа.

Они поняли, что только полногеномный скрининг поможет найти в ДНК животных так называемые сигналы, которые подскажут, что отдельные группы тигров подвергались естественному отбору для адаптации к окружающей среде в регионе их обитания.

Изучение окаменелых останков существ показало, что тигры появились на планете два-три миллиона лет назад. При этом геномные данные показывают, что все живущие ныне подвиды тигров берут начало с определённого периода — 110 тысяч лет назад. В то время животные пострадали от так называемого эффекта бутылочного горлышка. Речь идёт о сокращении генетического разнообразия популяции в определённый период истории, когда по различным причинам происходит критическое уменьшение численности животных, в затем её восстановление.

Геномные данные демонстрируют также существование небольшого потока генов (переноса аллелей генов) из одной популяции в другую. Несмотря на слабое генетическое разнообразие тигров, авторы работы нашли данные, свидетельствующие, что каждый из подвидов имеет уникальную эволюционную историю.

Подвиды тигров также имеют отличительные особенности: например, амурские тигры крупные, с бледно-оранжевым мехом, а суматранские тигры чуть меньше по размеру, но у них более тёмный, густо-полосатый мех.

Несмотря на недавнего общего предка всех живущих на Земле тигров, исследователи смогли обнаружить доказательства естественного отбора. После выполнения пошагового сканирования всего генома мы очень удивились, обнаружив семь регионов, включающие 14 генов, которые оказались потенциально прошедшими отбор, говорит Ло.

Наиболее сильный обнаруженный сигнал отбора был у суматранского тигра. Он был найден в области генома, которая содержит ген ADH7, связанный с размерами тела.

Исследователи предполагают, что этот тигр "сделал выбор" в пользу меньшего размера, чтобы уменьшить энергетические потребности. В результате хищник смог выжить, питаясь мелкими животными — дикими свиньями и мунтжаком.

Новые результаты предоставляют весомые генетические доказательства существования шести подвидов тигров, отмечают авторы в своей статье. "Не все тигры похожи. Российские тигры отличаются от индийских с точки зрения эволюции. Даже тигры из Малайзии и Индонезии отличаются", — говорит Ло.

Происхождение южно-китайского тигра остаётся для учёных загадкой. Исследователям был доступен геном лишь одной особи, живущей в неволе. К сожалению, этого подвида больше не существует в дикой природе.

Теперь генетики, чтобы заполнить недостающие фрагменты эволюционной истории живущих ныне тигров, планируют изучить старые образцы с известным происхождением, обнаруженные в Китае (в том числе вымерших подвидов).

Что же касается спасения больших кошек, то учёные предлагают использовать методы отслеживания серийных преступников и беспроводную сеть радаров.

Добавим, что ранее специалисты также раскрыли секреты белого тигра.

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