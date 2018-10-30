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30 октября 201816:14

"Счастье мое закончилось 27 августа": осужден убивший двух женщин пьяный водитель

https://www.pomorie.ru

В Архангельске случилась трагедия: 45-летняя женщина и ее 19-летняя дочь переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет, когда их на большой скорости насмерть сбила легковушка и скрылась в ночи.

Позже выяснилось, что 25-летний водитель в момент совершения ДТП был пьян и никогда не имел прав. По его словам, он не заметил запрещающий сигнал светофоров, не увидел он и пешеходов на темной улице.

 

Авария произошла в августе прошлого года, затем велись следственные мероприятия, а после был суд. Вчера, 29 октября, был вынесен приговор в отношении Леонида Марченко, сбившего на автомобиле Skoda Yeti двух женщин — 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Лидия Тихонова, немолодая женщина, похоронившая одновременно свою дочь и внучку, никогда не оправится от случившегося с ней горя. "Для меня всегда приговор этот будет очень мягкий. Вот и все. Я осталась одна. Счастье мое закончилось 27 августа", — прокомментировала она решение суда.

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