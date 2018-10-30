Скауты "Манчестер Юнайтед" посетили матч "Рубин" – "Спартак"

Матч 12 тура чемпионата России по футболу между казанским "Рубином" и московским "Спартаком" посетили представители английского "Манчестер Юнайтед". Цель приезда англичан был просмотр участников встречи.

Пока точно неизвестно, кто из футболистов заинтересовал самый титулованный клуб Англии. Согласно одним сведениям, это полузащитник "Спартака" Роман Зобнин. "МЮ" уже интересовался Романом, когда тот был футболистом московского "Динамо".

Однако имеются сообщения, будто гостей из Манчестера заинтересовали молодые футболисты "Спартака" полузащитник Михаил Игнатов и вратарь Александр Максименко. Сайт Sport 24 утверждает, что скауты "МЮ" внимательно следили за спартаковским вратарем. Однако оба игрока еще не играли в первой сборной России и пока не могут получить британскую рабочую визу.