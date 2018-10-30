Дачники в России доживают последние два месяца

В России с 1 января 2019 году вступает в силу закон, который выводит из законодательства понятия "дача" и "дачное хозяйство".

Как передает "Интерфакс", руководитель департамента недвижимости Минэкономразвития РФ Алексей Бутовецкий пояснил, что в следующем году дачные участки автоматически превратятся в садоводческие и огороднические.

По его словам, парламентарии приняли закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" для того, что конкретизировать предмет регулирования.

Бутовецкий проинформировал общественность о том, что законодательный акт принят для того, чтобы разграничить любительское садоводство с промышленным.

Он подчеркнул, что с точки зрения закона никаких "дачников" или "дачного хозяйства" не будет, отметив, что это произошло потому, что к настоящему времени стерлись различия между дачными земельными участками и садовыми.

Представитель Минэкономразвития РФ рассказал, что вместо девяти организационно-правовых форм с 1 января 2019 года останутся всего две: садоводческая и огородническая, причем все они превратятся в товарищества.

Бутовецкий заметил, что отличаться обе формы будут только тем, что в садоводческом товариществе можно строить жилой дом и хозяйственные постройки, а на огородническом участке нельзя. По его словам, новый закон подтвердил решение Конституционного суда о том, что если на участке есть жилые помещения, то в них можно регистрироваться.