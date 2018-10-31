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31 октября 201818:47

Солисты Центра оперного пения Галины Вишневской выступили в Токио

Фото: Александр Гайдук

Солисты Центра оперного пения Галины Вишневской под руководством заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Ольги Ростропович с успехом выступили в столице Японии. Концерт состоялся при поддержке "Росконцерта", в рамках большого гастрольного тура, охватывающего Россию, страны Азии и Европы.

30 октября в рамках гастрольного тура и Года культуры России в Японии вокалисты Центра выступили знаменитом центре Йодобаши в Токио. Концерт прошел при содействии Тokyo Metropolitan Opera Foundation. Солисты Елизавета Зарянская (сопрано), Виктория Каркачева (меццо-сопрано) и Александр Алиев (баритон) исполнили сцены и арии из опер русских и европейских классиков. Русские романсы, которые особенно ценит японская публика, прозвучали под аккомпанемент заслуженной артистки России Елены Савельевой.

Юный стипендиат Фонда культурных и гуманитарных программ Мстислава Ростроповича, лауреат международных конкурсов Петр Акулов, который в этот вечер выступил на одной сцене с оперными артистами, поразил японскую публику глубоким и виртуозным исполнением фортепианных произведений Листа, Рахманинова и Прокофьева.

2018 год решением президента Российской Федерации Владимира Путина объявлен Годом перекрестных отношений России и Японии. Идея провести в 2018-м Год культурных обменов принадлежит министру культуры РФ Владимиру Мединскому. Его коллега – министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Хирокадзу Мацуно инициативу поддержал. Основная цель организации перекрестного года – развитие и укрепление российско-японских отношений. В рамках культурного обмена проходят художественные выставки, книжные фестивали, кинофорумы, научные конференции, образовательные программы, гастроли лучших театров двух стран, а также многочисленные концерты.

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