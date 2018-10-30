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WikiLeaks 32 минуты назад
Ассанжу запретили делать политические заявления, пока он находится в посольстве Эквадора
Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу придется воздержаться от политических заявлений, пока он находится в лондонском посольстве Эквадора. Это заявление эквадорского МИД.
Кито составил специальный протокол поведения Ассанжа. Он регулирует прием посетителей, медобслуживание Ассанжа и доступ к коммуникациям В марте 2018 года Джулиан Ассанж был лишен, например, телефонных звонков и выхода в Интернет, напоминает ТАСС. Ассанж подал в суд эквадорской провинции Пичинча протес. 29 октября суд вынес свое решение: аргументы Джулиана Ассанжа были признаны неправомерными, хотя доступ к средствам коммуникации ему был восстановлен.
Параллельно суд напомнил Ассанжу о том, что он находится в статусе человека, получившего убежище. А поэтому не может делать какие-либо заявления, которые могли бы навредить эквадорским интересам. Также основатель WikiLeaks не должен делать заявления, которые могут быть расценены как вмешательство в дела других государств.
Протокол обязывает всех, кто хочет увидеться с Ассанжем, в том числе и его адвокатам, раскрывать свои учетные данные в соцсетях, а также серийные номера смартфонов и планшетов. При этом Эквадор оставляет за собой право делиться с третьими странами этой информацией.
Джулиан Ассанж с 2012 года запросил убежище в посольстве Эквадора в Великобритании, чтобы избежать экстрадиции в Швеции. В Швеции был выдан арест на Ассанжа по обвинению в сексуальных домогательства и принуждении к действиям сексуального характера. Впрочем, Ассанжа страшили не столько обвинения от двух женщин, сколько возможность его передачи из Швеции в США, где австралийцу грозит смертная казнь или до 35 лет тюрьмы за публикацию секретных документов Госдепартамента.
Сам основатель WikiLeaks считает все обвинения в свой адрес политически мотивированными. Он готов выйти из эквадорского посольства только при наличии письменных гарантий со стороны Лондона, что его не экстрадируют.
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