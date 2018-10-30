Андрей Малахов отвез в Грузию людей, заслуживших отдых после тяжких испытаний

Очередной выпуск "Прямого эфира" посвящен поездке в Грузию с ведущим программы Андреем Малаховым победителей конкурса издания StarHit.

Среди тех, кто благодаря этому конкурсу получил возможность отправиться в заслуженный и долгожданный отпуск, люди, на долю которых выпали тяжелые испытания. Однако они не только не пали духом, но и помогают оказавшимся в подобных ситуациях продуктивно жить дальше.

Одна из них — Татьяна Триголосова из Волгограда. Она воспитывает 11 детей, из которых – десять приемные. А еще она – бабушка четырех внуков и хозяйка небольшого дома, который три года строила собственными руками.

Еще один участник поездки в Грузию – руководитель единственного на всю Сибирь детского хосписа из Омска Валерий Евстигнеев, который, по его признанию, уже семь лет нигде не отдыхал.

Юлия Мажарова из Череповца после рождения дочери с тяжелым генетическим заболеванием объездила полстраны в поисках реабилитационного центра, и поняла, что таким родителям, как она, надо объединяться. Так возникла вологодская общественная организация "Будущее есть", где Мажарова помогает семьям, воспитывающим особенных детей.

Еще одна участница проекта, письмо которой на конкурсе отобрали первым, — Ольга Задоенко из Кемерова. Об испытаниях, которые на нее обрушились, написала знакомая Ольги.

В новогоднюю ночь муж сказал, что уходит, и оставил ее одну с детьми. А 25 марта 2018 года отец повел двух дочерей в кинотеатр торгового центра "Зимняя вишня".

Сам он выжил, а детей Ольга больше не видела. Однако она нашла в себе силы поддерживать родителей, которые столкнулись с такой же бедой, как и она.

Ольга призналась, что для нее поездка в Грузию ценна в первую очередь знакомством с людьми, которые своим примером меняют мир в лучшую сторону.

Кто еще поехал в Грузию с Андреем Малаховым? Что пережили эти люди, и как они поддерживают тех, кто оказался в схожих ситуациях?

Кто во время поездки спел вместе с Тамарой Гвердцители, с кем отдыхала комедийная актриса Марина Федункив, а кто ради отдыха в Грузии в такой компании даже отложил свадьбу?

О поездке по солнечной Грузии людей, которые это заслужили, — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".