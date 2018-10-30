Путин: любое вторжение в ход выборов должно жестко пресекаться

Никто не имеет права вмешиваться в российские выборы. Все попытки повлиять на волеизъявление российских граждан должны жестко пресекаться. Об этом заявил Владимир Путин во время торжественного мероприятия, посвященного 25-летию избирательной системы России.

Также президент уточнил, что выборы невозможны без доверия граждан, когда каждый россиянин знает, что его голос обязательно услышат. Поэтому любые изменения системы голосования должны только укреплять ее прозрачность, открытость, честность. Кроме того, необходимо препятствовать вмешательствам в выборы, особенно со стороны других стран, уверен Путин.