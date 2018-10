Роботы-аисты засеют Большой Барьерный риф новыми кораллами

Уже более десяти лет крупнейший живой организм на Земле – Большой Барьерный риф – балансирует на грани жизни и смерти. Из-за глобального потепления экосистема протяжённостью 2500 километров испытывает тепловой стресс: её обитатели буквально "варятся" в горячей воде, из-за чего симбиотические организмы в коралловых полипах погибают, а сами кораллы обесцвечиваются.

Но угрозу несут не только климатические изменения. Так, рифообразующие коралловые полипы подвергаются постоянным нападениями морских звёзд, в связи с чем инженеры даже создали подводного робота-убийцу для уничтожения этих хищников.

Специалисты также предлагают восстанавливать Большой Барьерный риф при помощи трёхмерной печати. Идея состоит в размещении на морском дне печатных структур, которые будут имитировать настоящий риф и привлекать полипы.

Но и этих мер недостаточно для спасения уникальной экосистемы. Поэтому представители Фонда защиты Большого Барьерного рифа (Great Barrier Reef Foundation) организовали необычное состязание для исследователей и энтузиастов, которому дали и название под стать: Out of the Blue Box Reef Innovation Challenge. Специалисты пообещали приз в размере 225 тысяч долларов США (более 14 миллионов рублей по курсу на 30 октября 2018 года) тому, кто предложит лучший способ защиты крупнейшей в мире экосистемы.

На днях организаторы объявили победителей. Ими стали профессор Университета Южного Креста Питер Харрисон (Peter Harrison) и профессор Квинслендского технологического университета Мэтью Данбабин (Matthew Dunbabin).

Австралийские учёные предложили изящную и простую идею, по смыслу похожую на процедуру ЭКО: чтобы ускорить рост новых рифов, нужно помочь коралловым полипам в размножении.

Как известно, эти морские беспозвоночные размножаются почкованием и половым путём. Пика активности "нерест" достигает в ноябре. Как правило, в ходе эмбрионального развития образуются миниатюрные свободноплавающие личинки. Сброшенные самками, они в скором времени оседают на морское дно. Из таких икринок затем появляются новые особи и колонии.

Но не все икринки способны выжить в стрессовых условиях. Поэтому учёные предложили в период "нереста" собирать сотни миллионов новорожденных полипов в специальные резервуары с идеальными условиями для роста. Когда полипы подрастут, их вернут обратно на рифы. Этот метод авторы в шутку называют "коралловым искусственным оплодотворением".

По словам Харрисона и Данбабина, свой выигрыш они потратят на создание системы для реализации их плана. Команда Харрисона уже спроектировала и начала создавать "детские комнаты" для икринок. Это будут резервуары диаметром около 30 метров, а в будущем и больше.

А роль "аистов", приносящих подросших малышей, возьмут на себя подводные роботы. Прототип такого аппарата уже существует: это робот под названием RangerBot, спроектированный в Квинслендском технологическом университете – тот самый робот-убийца морских звёзд, о котором упоминалось выше (на фото Мэтью Данбабин с роботом RangerBot).

Роботы RangerBot уже патрулирует морское дно в поисках опасных для кораллов хищников. Устройства нового поколения, получившие название LarvalBot, инженеры слегка доработают, чтобы приспособить для других обязанностей.

По словам исследователей, их подход поможет увеличить число жизнеспособных рифообразующих полипов в сто раз. Что немаловажно, их можно будет доставлять в конкретные, выбранные экологами и морскими биологами места.

Специалисты надеются, что новый проект поможет со временем "подлатать дыры" на теле Большого Барьерного рифа. Хотя это будет не так-то просто, ведь повреждения охватывают сотни километров: по оценкам биологов, "отбеливание" затронуло уже 95% рифа.

Как отметил Питер Харрисон, молодых полипов будут отправлять, в первую очередь, на те участки, которые либо являются ключевыми для роста новых рифов, либо коммерчески важными с точки зрения туризма, либо представляют собой особую экологическую ценность.

"Сочетание крупномасштабного выращивания личинок и их доставки посредством подводных транспортных средств LarvalBot позволит значительно увеличить масштаб восстановления кораллов на нескольких целевых рифах", — отметил учёный в интервью New Atlas.

Если новый подход оправдает ожидания, его начнут использовать и в других регионах по всему миру, ведь от климатических изменений страдают не только австралийские экосистемы. К примеру, та же технология трёхмерной печати кораллов уже применяется в Персидском заливе, в Средиземном море и в Карибском бассейне.

Кстати, организаторы конкурса отмечают, что им поступили заявки от 63 команд из 15 стран мира. Среди самых популярных методов спасения подводных экосистем лидирует всё та же 3D-печать, технологичные решения вроде использования подводных роботов, а также применение пробиотиков, очевидно, для поддержания здоровья кораллов.

На сайте конкурса продолжается голосование на Премию "Народный выбор": все неравнодушные могут поддержать понравившийся проект, а победитель получит грант в размере 150 тысяч долларов США (почти 10 миллионов рублей). Ознакомиться с проектами и проголосовать можно по этой ссылке.

Ранее, напомним, учёные выяснили, что кораллы и сами мобилизуют силы для защиты от теплового стресса. Они научились закрываться от солнца "облачными зонтиками" и обзавелись генетическими вариациями, которые позволяют адаптироваться к жизни в потеплевших водах.

Также авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о необычном исследовании, показавшем, что угрозу для кораллов могут представлять… крысы. А вот с рачков-копеподов обвинения в уничтожении кораллов недавно сняли. Кроме того, биологи установили, почему для кораллов так ценна моча рыб.