Тема:

Мировой океан 1 час назад

Новости Наука

30 октября 201817:50 Юлия Воробьёва

Роботы-аисты засеют Большой Барьерный риф новыми кораллами

Обесцвечивание Большого Барьерного рифа достигло критической отметки – в некоторых районах побелело до 95% кораллов.
Фото Global Look Press.

Уже более десяти лет крупнейший живой организм на Земле – Большой Барьерный риф – балансирует на грани жизни и смерти. Из-за глобального потепления экосистема протяжённостью 2500 километров испытывает тепловой стресс: её обитатели буквально "варятся" в горячей воде, из-за чего симбиотические организмы в коралловых полипах погибают, а сами кораллы обесцвечиваются.

Но угрозу несут не только климатические изменения. Так, рифообразующие коралловые полипы подвергаются постоянным нападениями морских звёзд, в связи с чем инженеры даже создали подводного робота-убийцу для уничтожения этих хищников.

Специалисты также предлагают восстанавливать Большой Барьерный риф при помощи трёхмерной печати. Идея состоит в размещении на морском дне печатных структур, которые будут имитировать настоящий риф и привлекать полипы.

Но и этих мер недостаточно для спасения уникальной экосистемы. Поэтому представители Фонда защиты Большого Барьерного рифа (Great Barrier Reef Foundation) организовали необычное состязание для исследователей и энтузиастов, которому дали и название под стать: Out of the Blue Box Reef Innovation Challenge. Специалисты пообещали приз в размере 225 тысяч долларов США (более 14 миллионов рублей по курсу на 30 октября 2018 года) тому, кто предложит лучший способ защиты крупнейшей в мире экосистемы.

На днях организаторы объявили победителей. Ими стали профессор Университета Южного Креста Питер Харрисон (Peter Harrison) и профессор Квинслендского технологического университета Мэтью Данбабин (Matthew Dunbabin).

Австралийские учёные предложили изящную и простую идею, по смыслу похожую на процедуру ЭКО: чтобы ускорить рост новых рифов, нужно помочь коралловым полипам в размножении.

Как известно, эти морские беспозвоночные размножаются почкованием и половым путём. Пика активности "нерест" достигает в ноябре. Как правило, в ходе эмбрионального развития образуются миниатюрные свободноплавающие личинки. Сброшенные самками, они в скором времени оседают на морское дно. Из таких икринок затем появляются новые особи и колонии.

Но не все икринки способны выжить в стрессовых условиях. Поэтому учёные предложили в период "нереста" собирать сотни миллионов новорожденных полипов в специальные резервуары с идеальными условиями для роста. Когда полипы подрастут, их вернут обратно на рифы. Этот метод авторы в шутку называют "коралловым искусственным оплодотворением".

По словам Харрисона и Данбабина, свой выигрыш они потратят на создание системы для реализации их плана. Команда Харрисона уже спроектировала и начала создавать "детские комнаты" для икринок. Это будут резервуары диаметром около 30 метров, а в будущем и больше.

А роль "аистов", приносящих подросших малышей, возьмут на себя подводные роботы. Прототип такого аппарата уже существует: это робот под названием RangerBot, спроектированный в Квинслендском технологическом университете – тот самый робот-убийца морских звёзд, о котором упоминалось выше (на фото Мэтью Данбабин с роботом RangerBot).

Роботы RangerBot уже патрулирует морское дно в поисках опасных для кораллов хищников. Устройства нового поколения, получившие название LarvalBot, инженеры слегка доработают, чтобы приспособить для других обязанностей.

По словам исследователей, их подход поможет увеличить число жизнеспособных рифообразующих полипов в сто раз. Что немаловажно, их можно будет доставлять в конкретные, выбранные экологами и морскими биологами места.

Специалисты надеются, что новый проект поможет со временем "подлатать дыры" на теле Большого Барьерного рифа. Хотя это будет не так-то просто, ведь повреждения охватывают сотни километров: по оценкам биологов, "отбеливание" затронуло уже 95% рифа.

Как отметил Питер Харрисон, молодых полипов будут отправлять, в первую очередь, на те участки, которые либо являются ключевыми для роста новых рифов, либо коммерчески важными с точки зрения туризма, либо представляют собой особую экологическую ценность.

"Сочетание крупномасштабного выращивания личинок и их доставки посредством подводных транспортных средств LarvalBot позволит значительно увеличить масштаб восстановления кораллов на нескольких целевых рифах", — отметил учёный в интервью New Atlas.

Если новый подход оправдает ожидания, его начнут использовать и в других регионах по всему миру, ведь от климатических изменений страдают не только австралийские экосистемы. К примеру, та же технология трёхмерной печати кораллов уже применяется в Персидском заливе, в Средиземном море и в Карибском бассейне.

Кстати, организаторы конкурса отмечают, что им поступили заявки от 63 команд из 15 стран мира. Среди самых популярных методов спасения подводных экосистем лидирует всё та же 3D-печать, технологичные решения вроде использования подводных роботов, а также применение пробиотиков, очевидно, для поддержания здоровья кораллов.

На сайте конкурса продолжается голосование на Премию "Народный выбор": все неравнодушные могут поддержать понравившийся проект, а победитель получит грант в размере 150 тысяч долларов США (почти 10 миллионов рублей). Ознакомиться с проектами и проголосовать можно по этой ссылке.

Ранее, напомним, учёные выяснили, что кораллы и сами мобилизуют силы для защиты от теплового стресса. Они научились закрываться от солнца "облачными зонтиками" и обзавелись генетическими вариациями, которые позволяют адаптироваться к жизни в потеплевших водах.

Также авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о необычном исследовании, показавшем, что угрозу для кораллов могут представлять… крысы. А вот с рачков-копеподов обвинения в уничтожении кораллов недавно сняли. Кроме того, биологи установили, почему для кораллов так ценна моча рыб.

Ранее по теме

Сейчас

17:44

Эстонский паром с пассажирами потерял управление у берегов Швеции

17:19

Путин: любое вторжение в ход выборов должно жестко пресекаться

17:14

Моряков с "Норда" обменяли на украинских браконьеров

16:26

Дачники в России доживают последние два месяца

15:12

На нефтебазе в Югре полыхают два резервуара

14:01

В Москве загорелась гостиница "Останкино"

13:25

Патриарх Кирилл: на Украине реализуется глобальный заказ на уничтожение Русской церкви

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Моряков с "Норда", кроме капитана, обменяли на украинских браконьеров

Моряков с "Норда", кроме капитана, обменяли на украинских браконьеров

1 час назад
Эстонский паром с пассажирами потерял управление у берегов Швеции

Эстонский паром с пассажирами потерял управление у берегов Швеции

37 минут назад
Путин согласен, что террористы должны сидеть отдельно от других заключенных

Путин согласен, что террористы должны сидеть отдельно от других заключенных

29 минут назад
Появилось видео с места аварии с "Адмиралом Кузнецовым" в Рослякове

Появилось видео с места аварии с "Адмиралом Кузнецовым" в Рослякове

1 час назад
Патриарх Кирилл рассказал о встрече с Варфоломеем и о последней попытке предотвратить раскол

Патриарх Кирилл рассказал о встрече с Варфоломеем и о последней попытке предотвратить раскол

46 минут назад
Дачники в России доживают последние два месяца

Дачники в России доживают последние два месяца

1 час назад
10 регионов России с самым низким уровнем безработицы

10 регионов России с самым низким уровнем безработицы

8 часов назад
Нужна помощь: Данила Сычугова спасет срочная операция

Нужна помощь: Данила Сычугова спасет срочная операция

29.10.2018 10:00
Девять лет испытаний для сына Фарады: пока боролся за отца, от Полицеймако ушла жена

Девять лет испытаний для сына Фарады: пока боролся за отца, от Полицеймако ушла жена

4 часа назад
Андрей Малахов отвез в Грузию людей, заслуживших отдых после тяжких испытаний

Андрей Малахов отвез в Грузию людей, заслуживших отдых после тяжких испытаний

1 час назад
Ассанжу запретили делать политические заявления, пока он находится в посольстве Эквадора

Ассанжу запретили делать политические заявления, пока он находится в посольстве Эквадора

1 час назад
"Счастье мое закончилось 27 августа": осужден убивший двух женщин пьяный водитель

"Счастье мое закончилось 27 августа": осужден убивший двух женщин пьяный водитель

2 часа назад
Николая Караченцова помянули весело, как он и завещал

Николая Караченцова помянули весело, как он и завещал

3 часа назад
Почему кормить белок - опасно для жизни

Почему кормить белок - опасно для жизни

7 часов назад
Стартовал конкурс с призовым фондом 200 000 рублей

Стартовал конкурс с призовым фондом 200 000 рублей

1 час назад
"Легкий, летний, добрый, трогательный": Захарова и Песков о новом фильме Тиграна Кеосаяна

"Легкий, летний, добрый, трогательный": Захарова и Песков о новом фильме Тиграна Кеосаяна

5 часов назад
Премьера песни "Недосказанная" в исполнении Григория Лепса к сериалу "Годунов"

Премьера песни "Недосказанная" в исполнении Григория Лепса к сериалу "Годунов"

6 часов назад
Голландцы ищут добровольцев, готовых зачать и родить ребёнка в космосе в 2021-2024 годах

Голландцы ищут добровольцев, готовых зачать и родить ребёнка в космосе в 2021-2024 годах

6 часов назад
С рейса Иркутск-Москва сняли двух редких варанов без хозяина

С рейса Иркутск-Москва сняли двух редких варанов без хозяина

24 минуты назад
Apple освежила iPad Pro: со сканером лица и "бескрайним" экраном

Apple освежила iPad Pro: со сканером лица и "бескрайним" экраном

37 минут назад
Майнинг биткоинов может радикально изменить климат за 20 лет

Майнинг биткоинов может радикально изменить климат за 20 лет

1 час назад
Сотрудница горно-алтайской аптеки залила плохо пахнущего посетителя освежителем воздуха

Сотрудница горно-алтайской аптеки залила плохо пахнущего посетителя освежителем воздуха

2 часа назад
Одежда для outdoor-тренировок, без которой вам не обойтись этой осенью

Одежда для outdoor-тренировок, без которой вам не обойтись этой осенью

2 часа назад
Сухие шампуни: мини-гид по использованию

Сухие шампуни: мини-гид по использованию

2 часа назад
Музею Востока - ровно век. Что накопили за 100 лет

Музею Востока - ровно век. Что накопили за 100 лет

2 часа назад
Жажда спасать: тщеславный немецкий медик умертвил 100 пациентов

Жажда спасать: тщеславный немецкий медик умертвил 100 пациентов

2 часа назад
В Геленджике после шторма рыбаки выловили из моря около сотни литров пива

В Геленджике после шторма рыбаки выловили из моря около сотни литров пива

3 часа назад
Сильный пожар на нефтебазе в Югре локализован

Сильный пожар на нефтебазе в Югре локализован

3 часа назад
Первыми "шоколатье" оказались не майя: учёные переписали историю фаворита сладкоежек

Первыми "шоколатье" оказались не майя: учёные переписали историю фаворита сладкоежек

3 часа назад
"Бывшие". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова 3 ноября

"Бывшие". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова 3 ноября

3 часа назад
Трамп намерен запретить давать гражданство США по рождению

Трамп намерен запретить давать гражданство США по рождению

4 часа назад
Елена Наумова: предмет экспозиции — любовь

Елена Наумова: предмет экспозиции — любовь

4 часа назад
Lada Vesta Sport все же станет универсалом

Lada Vesta Sport все же станет универсалом

4 часа назад
Художники предложили превратить Петра I в Атлантиду и утопить в Неве

Художники предложили превратить Петра I в Атлантиду и утопить в Неве

5 часов назад
Кронштадт: проследить историю флота

Кронштадт: проследить историю флота

5 часов назад
Шотландские ученые: рисунки пиктов могут оказаться древней письменностью

Шотландские ученые: рисунки пиктов могут оказаться древней письменностью

5 часов назад
Травмы головы и сломанный нос: московская школьница уверяет, что ее избила одноклассница

Травмы головы и сломанный нос: московская школьница уверяет, что ее избила одноклассница

5 часов назад
Путин встретится с отставными губернаторами

Путин встретится с отставными губернаторами

5 часов назад
В Индонезии началась ДНК-экспертиза тел жертв авиакатастрофы

В Индонезии началась ДНК-экспертиза тел жертв авиакатастрофы

6 часов назад
Для беременной супруги принца Гарри наняли бригаду из двух десятков медиков

Для беременной супруги принца Гарри наняли бригаду из двух десятков медиков

6 часов назад
Константин Хабенский не может оформить в собственность квартиру в элитном ЖК

Константин Хабенский не может оформить в собственность квартиру в элитном ЖК

6 часов назад
Поставщик электроэнергии в Минобороны РФ арестован за мошенничество

Поставщик электроэнергии в Минобороны РФ арестован за мошенничество

7 часов назад
Названы самые популярные подержанные кроссоверы в России

Названы самые популярные подержанные кроссоверы в России

7 часов назад
Скрывающийся от стреляющих полицейских угонщик врезался в столб и перевернулся. Видео

Скрывающийся от стреляющих полицейских угонщик врезался в столб и перевернулся. Видео

7 часов назад
10 игр, в которые лучше не играть на работе

10 игр, в которые лучше не играть на работе

7 часов назад
Два дня на раздумья: нефтяников склоняют к топливному альтруизму

Два дня на раздумья: нефтяников склоняют к топливному альтруизму

7 часов назад
ФСБ раскрыла в Татарстане спящую ячейку ИГ. Схвачены 18 человек

ФСБ раскрыла в Татарстане спящую ячейку ИГ. Схвачены 18 человек

8 часов назад
"Ненастье": отголоски реальных историй

"Ненастье": отголоски реальных историй

27.10.2018 22:15
Юрий Башмет приглашает в "Зарядье" на "Фантастическую Кармен"

Юрий Башмет приглашает в "Зарядье" на "Фантастическую Кармен"

26.10.2018 22:10
Помогите выжить Анечке с пороком сердца

Помогите выжить Анечке с пороком сердца

25.10.2018 16:57
"Игра жанров": классику, джаз и современные хиты соединят в одном концерте

"Игра жанров": классику, джаз и современные хиты соединят в одном концерте

24.10.2018 21:48