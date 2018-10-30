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30 октября 201817:12

Комик из США признал, что не Россия сделала американцев расистами

EPA

Популярные в США комики Джон Стюарт и Дейв Шапель прокомментировали в эфире CNN правление Дональда Трампа. Артисты отметили, что русские не виноваты в том, что избравшие республиканца соотечественники "стали расистами".

Выступление комиков состоялось в преддверии так называемых "промежуточных выборов", которые состоятся 6 ноября и будут приурочены к середине первого срока Дональда Трампа. В рамках этой процедуры полностью переизберут нижнюю палата Конгресса США, а также 35 сенаторов из 100.

Дейв Шапель вновь вспомнил о теории, согласно которой Россия повлияла на итоги последних президентских выборов в США.

"Получается, Россия сделала нас расистами? Наконец-то это стало ясно! А я-то думал, мы сами стали такими", — заявил афроамериканец, комментируя частые неполиткорректные поступки и высказывания Дональда Трампа.

Незадолго до этого поп-исполнитель Фаррелл Уильямс запретил Трампу использовать свои песни на митингах республиканца.

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