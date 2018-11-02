Народный русский рок: чем удивили "Би-2" в "Олимпийском"

Группа "Би-2" не празднует дни рождения группы, считая начало с первого альбома. Тур "Горизонт событий" уже прошел по 40 городам России. Заключительный концерт – в Москве. Чем стал русский рок — в репортаже из "Олимпийского".

Тридцатитысячный зал во мраке. Взрыв на сцене. Механический трагизм во вступление. "Кусок металла — мое распятье", – концерт начинает песня "Летчик". Композиция задает настроение новому альбому, и снова драма на грани. И хотя в некоторых проигрышах чувствуется стремление смягчить тяжелое звучание, "Би-2" остаются верными себе.

Шоу в "Олимпийском" — не первое для группы за более чем 30-летнюю карьеру. Путь группы негладкий: в интервью Шура Би-2 признается, что они долго мирились с положением неудачников на эстраде. Счастливый пресс-созыв "на грядки", потом – встреча с продюсером "Наутилуса Помпилиуса" Александром Пономаревым. Даже когда удача повернулась к белорусским рокерам, творчество не шло: Лева рассказывал, как чуть не сорвал проект с "Последним героем", закрывшись в квартире и отключив мобильный телефон. Нужно было время.

"Горизонт событий" – шествие по городам, издание книги о шоу, документальный фильм. Краудфандинговая компания проекта собрала 105 процентов от необходимой суммы. На концерте Лева поблагодарил поклонников "за возможность заниматься любимым делом". "Олимпийский" гудел.

"Би-2" не раскрывают философскую подоплеку названия альбома "Горизонт событий". Прямое значение связано с теорией черных дыр, "отсутствие времени и пространства". Можно предположить, что оно обозначает поиск новых ориентиров в пространстве кажущейся свободы. О поиске ли смысла жизни или о переоценке ценностей, но новая пластинка не разочаровала фанатов.

Во время концерта каждый трек (а прозвучало их больше 20) сопровождался видео-артом и перфомансом. Плывущая по воздуху надувная утка, столбы дыма, раздача палочек после барабанного соло Борисом Лифшицом, выход Левы в танцевальную зону, фейерверки из блесток, флешмоб. Ну и, конечно, записки из зала и слезы поклонниц.

Солисты не раз говорили о закате русского рока, что, по-видимому, не связывают с собственным творчеством. В новых обстоятельствах они записывают трек с рэпером Oxxxymironом (звездой Versus battle, победившего Гнойного). Шура признавался, что Мирон для него — прежде всего, поэт. Партия рэпера в композиции "Пора возвращаться домой" не только звучала — ее показали текстом на экранах. В завершение концерта появился симфонический оркестр.

Не скрывая, что ориентируются на западное звучание, "Би-2" нашли национально-родное. "Я не один, но без Тебя просто никто", – "Молитву" "Олимпийский" пел хором. "Какой русский не любит виски", – в танцевальной зоне вспоминают народные танцы, а на сцене Лева импровизирует в костюме медведя.

Душевность и внимание к деталям – зрителям в завершение концерта раздавали воду, а для инвалидов оборудовали комфортную зону. Финал — песня "Серебро" — о том, "как бы не потерять ее одну…". И если признание переносить на любовь зрителей, то она с нами.