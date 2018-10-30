Нападающим ЦСКА Чаловым интересуется английский "Уотфорд"

Нападающий ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов оказался в сфере интересов английского "Уотфорда". Клуб английской премьер-лиги готов приобрести 20-летнего футболиста за 5 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее "Спорт-Экспресс", сославшись на футбольного специалиста Алексея Зинина, сообщил об интересе к Чалову со стороны некоего английского клуба. Через некоторое время появилась информация, что этим клубом является "Уотфорд", занимающий седьмой место в английской премьер-лиге.

Тренер "Уотфорда" Хавьер Грасия знаком с игрой Федора. В сезоне 2016/17 испанец работал с казанским "Рубином" и мог видеть молодого армейца в матчах российской премьер-лиги.