Патриарх Кирилл рассказал о встрече с Варфоломеем и о последней попытке предотвратить раскол

Действия Вселенского патриархата в отношении Украины — это глобальный заказ на уничтожение Русской православной церкви. Такую оценку дал Патриарх Кирилл, выступая в Москве на VIII фестивале православной прессы "Вера и слово". Отвечая на вопросы журналистов, Патриарх поделился своим впечатлением о контактах с Варфоломеем, который блокировал все попытки разрешить ситуацию мирно.

Форум "Вера и слово" проходит с 2004-го раз в два года, и всякий раз центральное событие — встреча с Патриархом Московским и всея Руси. В зале церковных соборов Храма Христа Спасителя — более 500 епархиальных журналистов со всего света, и каждый может задать свой вопрос предстоятелю.

Угроза раскола в православии — конечно, главное, что сейчас беспокоит верующих во всем мире. Вот вопрос из Эстонии.

"Сложилось такое впечатление, что тот раскол, который произошел в Эстонской православной церкви Московского патриархата 20 лет назад — это был пробный камень Константинополя", — говорит редактор газеты "Православный Собеседник" Ольга Майер.

В 1996-м Константинопольский патриарх Варфоломей впервые вторгся в приделы Русской церкви, учредив кафедру в Таллинне. Особых успехов в эстонской автокефалии Стамбул не достиг, и вот новая попытка — на Украине.

"Это не просто борьба за юрисдикцию — это борьба за разрушение единственной мощной православной силы в мире. Мы просто видим перед собой ряженых, людей, не имеющих никаких полномочий совершать божественную службу. А кое-кто из этих людей анафеме предан!" — напоминает Патриарх Кирилл.

Кое-кто — это, очевидно, лжепатриарх Киевский Михаил Денисенко. Чувствуя желание властей Украины и иерархов в Стамбуле расколоть Русскую церковь, он заявляет права на святыни. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, показывая гостям фестиваля "Вера и слово" фотовыставку о восстановлении обители, высказал твердое убеждение, что верующие защитят обитель, как это уже бывало в новейшей истории не раз.

Возможен ли диалог и примирение между двумя основными православными общинами, спросили Патриарха Кирилла. Так Русская церковь и не отказывалась, напомнил предстоятель. Взять хотя бы его поездку в Стамбул и попытку прямого диалога с патриархом Варфоломеем.

Одуматься и все еще раз обсудить патриарха Варфоломея просит не только Русская, но и остальные поместные церкви. Когда-то в эпоху расцвета Византийской империи они наделили Константинополь исключительным правом созывать межцерковные совещания. Теперь Стамбул этим правом злоупотребляет — очевидно, осознавая свою неправоту в украинском вопросе.