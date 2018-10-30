Россия поднялась на 14 пунктов в мировом рейтинге благотворительности

Согласно международному рейтингу благотворительности CAF, Россия за минувший год поднялась по этому показателю на 14 пунктов и теперь занимает 110-е место. Количество россиян, которые жертвуют деньги благотворительным организациям, выросло с 17 процентов до 21.

В исследовании Gallup World Poll приняли участие более 150 тысяч человек из 146 стран. Число участвовавших в исследовании жителей нашей страны, которые помогают незнакомцам, тоже увеличилось – с 30 процентов до 44-х. А вот количество россиян, которые занимаются волонтерством, за год практически не изменилось, их стало 12 процентов против 11 в 2017-м.

В прошлом Россия занимала 124-е месте в мировом рейтинге благотворительности.

В 2018 году лидирующее место в этом опросе впервые заняла Индонезия. На втором месте расположилась Австралия, на третьем — Новая Зеландия. Следом за ними находятся США, Ирландия, Великобритания, Сингапур и Кения.

Ученые сделали вывод, что взаимопомощь, вопреки мнениям скептиков, по-прежнему является одной из базовых потребностей человека.