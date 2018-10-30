С рейса Иркутск-Москва сняли двух редких варанов без хозяина

На борту самолета, летевшего из Иркутска в Москву, обнаружили двух редких варанов, относящихся к редкому виду калимантанских безухих.

Примечательно, что владельца их установить не удалось.

Варанов посадили в коробку и отправили на карантин в Центр передержки московского департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Состояние животных определят после осмотра, передает ТАСС.

В естественных условиях такие вараны встречаются на острове Калимантан (Борнео).