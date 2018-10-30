Путин согласен, что террористы должны сидеть отдельно от других заключенных

Террористы должны сидеть отдельно от обычных заключенных. Так как радикалы могут распространять свои взгляды среди обычных уголовников. Подобные "университеты" абсолютно ни к чему, уверен Владимир Путин.

Это заявление он сделал на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию избирательной системы России. Также президент добавил, что вмешательство в выборы нужно пресекать, да и сам процесс волеизъявления должен быть защищен от влияния, например, со стороны других государств.