"Спартак" договорился с Олегом Кононовым и ждет решения Федуна

Новым тренером московского "Спартака", скорее всего, станет Олег Кононов. Окончательное решение остается за владельцем московского клуба Леонидом Федуном, который сейчас находится за пределами России.

Кандидатура Кононова согласована с руководством клуба и улажены детали контракта. Олег Кононов сформировал свой тренерский штаб и составил план работы, утверждает "Спорт-Экспресс". Подписание контракта с 52-летний Олегом Кононовым произойдет после возвращения Леонида Федуна в Москву.

Пока же Олег Кононов остается главным тренером тульского "Арсенала". Именно он будет руководить действиями туляков в матче Кубка России против грозненского "Ахмата". Спартаковцы готовятся к кубковому матчу с махачкалинским "Анжи" под руководством исполняющего обязанности главного тренера Рауля Рианчо.