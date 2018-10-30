В Калуге произошло ДТП с восемью пострадавшими: столкнулись маршрутка и легковой автомобиль

В Калуге сегодня днем, 30 октября столкнулись маршрутное такси и автомобиль ВАЗ-2114. По словам свидетелей происшествия, легковушка проехала на запрещающий сигнал светофора и врезалась в "ГАЗель", перевозящую пассажиров.

Медицинская помощь потребовалась семерым пассажирам маршрутки, пятеро из них были госпитализированы. Их жизни сейчас вне опасности.

В свою очередь, водитель легковушки был доставлен в реанимацию с тяжелыми травмами. О его состоянии не сообщается.