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Скандал вокруг Кокорина и Мамаева 34 минуты назад

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30 октября 201818:39

У Павла Мамаева появился новый сосед по камере

У находящегося в Бутырском СИЗО футболиста "Краснодара" Павла Мамаева сменился сосед по камере. Им стал предприниматель, проходящей по делу о мошенничестве.

Новым сокамерником Мамаева предприниматель Константин Дыдыгин. У Павла сложились хорошие отношения с новым соседом. Например, они вместе посещают тренажерный зал, сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин и его младший брат Кирилл обвиняются в избиении водителя одной из телеведущих и главы департамента Минпромторга Дениса Пака. В их отношении возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство в составе группы лиц" и "Побои". Все трое взяты под стражу до 8 декабря.
 

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