КХЛ. Дубль Боченски принес "Барысу" победу над "Адмиралом"

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге начался встречей в Астане, где "Барыс" принимал "Адмирал" из Владивостока. Хозяева площадки победили благодаря двум голам канадского нападающего Брендона Боченски.

Свою первую шайбу Боченски забросил на 8 минуте при игре в равных составах. На 43 минуте он реализовал численное преимущество и установил окончательный счет – 2:0 в пользу "Барыса". Вратарь казахстанского клуба Доминик Граховина отбил все 29 бросков, совершенных по его воротам.

"Барыс" выиграл шестой матч подряд, набрал 32 очка и поднялся на четвертое место в Восточной конференции. У "Адмирала" 13 очков и 12-я позиция также на Востоке.