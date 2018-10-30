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30 октября 201820:40 Александр Балицкий

25 лет российской избирательной системе. Что Путин сказал работникам избиркомов

Очень обстоятельным и не во всем праздничным получился сегодня разговор в Кремле, приуроченный к 25-летнему юбилею избирательной системы. Доверие к ней — главное, чего удалось добиться почти миллионной армии тех, кто обеспечивает прозрачность выборов, считает глава государства. Среди тем, которые звучали, было возвращение в состав России Крыма и Севастополя, очень непростые минувшие региональные выборы, а также Путина спросили, надо ли террористов держать в колониях отдельно от остальных преступников.

Качество выборов и нулевая терпимость к нарушениям — именно этих принципов и придерживается сегодня избирательная система. Ну а прозрачность выборов — это требование и общества, и президента.

В год 25-летия российской избирательной системы в Кремле члены избиркомов. Центрального и всех региональных. Круглая дата — повод еще раз вспомнить, чего достигли, и с чего все начиналось. Тогда в 1993 году, когда в новой стране принималась действующая сейчас конституция.

"Думаю, все вы со мной согласитесь, все люди взрослые, помните, как это было. Конституция рождалась в мука, в условиях начала агрессии международного терроризма против нашей страны, фактически начинающаяся гражданская война на Кавказе и в условиях очень острого внутриполитического кризиса, который привел к столкновениям в столице и человеческим жертвам. Но ее принятие стало рубежной вехой, когда был четко определен путь развития России, как свободного, суверенного, правового демократического государства, в котором единственным источником власти является народ, реализующие свои права, прежде всего, через свободные выборы", — заявил Владимир Путин.

Но главное, уверена председатель ЦИК Элла Памфилова, — уровень доверия вырос. Но какие усилия для этого прикладывают члены избиркомов в самых отдаленных уголках России?

"Несмотря на погоду, на ненастье, в основном это женщины, приходится на вездеходах, на вертолетах, на лодках, чуть ли не на шлюпках, на упряжках оленей или собак добираться до избирателей. Они, как настоящие граждане страны, неравнодушные, социально ответственные, еще выполняют другие функции: иногда доставляют детское питание, иногда какие-то медикаменты", — говорит глава ЦИК.

Вот и президент напоминает, казалось бы, прописные истины. Но именно они — в основе.

"Никто не имеет права препятствовать свободному волеизъявлению граждан, искажать их позицию, заявленную на голосовании. Любое незаконное вторжение в ход выборов, в общественно-политическую жизнь, попытки нечистой игры на этом поле должны жестко пресекаться. Избирательная система эффективна только тогда, когда люди ей доверяют, знают, что их голос будет услышан. Мы, безусловно, обязаны беречь такое доверие, уважать и ценить мнение и позицию наших граждан", — отметил Владимир Путин.

Позиция жителей, которую просто нельзя было игнорировать, — референдум в Крыму и Севастополе. Жители полуострова говорят об этом с благодарностью.

"Как ни странно, мы были спокойны, потому что мы верили в то, что мы делаем. День голосования на референдуме мы не забудем никогда", — вспоминает председатель избирательной комиссии Балаклавы Елена Вовк.

"Мы тоже никогда не забудем, вся Россия не забудет. Уверен, в будущем, пройдут годы, будут еще вспоминать, кто это делал, кто организовал", — ответил президент.

Последние годы для избирательной системы оказались богаты на новации. Усиление ответственности за так называемые "карусели", система "Мобильный избиратель", видеокамеры в территориальных комиссиях. Во время недавней президентской кампании, которую, кстати, даже самые придирчивые международные эксперты посчитали эталоном проведения выборов вообще, наблюдатели могли посещать без предупреждения любые избирательные участки, а избиратели — голосовать по месту пребывания, выбирая удобные для себя участки на сайте Госуслуг. Будущее, считают здесь, за электронным голосованием, но изменения должны касаться не только процедуры. Речь заходит о так называемых муниципальных фильтрах.

"И в Приморье, и в Хакасии, и во Владимирской области губернаторы, несмотря на наличие фильтров, претендовали на то, чтобы переизбраться и не смогли этого сделать. Значит, фильтры не являются уж таким строгим ограничением волеизъявления граждан. Да, возникают, конечно, вопросы, есть над чем подумать", — добавил Владимир Путин.

Член ЦИКа из Дагестана не мог не затронуть чувствительную для региона тему экстремизма. Он предложил содержать заключенных, которые до этого воевали на стороне ИГИЛ (запрещена в России), отдельно от людей, осужденных по общеуголовным статьям.

"Вы правы, конечно, над этим нужно подумать. Вот эти дополнительные "университеты", обработка в местах лишения свободы заключенных со стороны радикальных элементов, нам совершенно ни к чему", — ответил глава государства.

Уже прощаясь с членами избиркомов, Путин еще раз поблагодарил всех за труд и за удар, который часто они берут на себя.

"Вы всегда находитесь под светом софитов и в этот период времени живете, что называется, в стеклянном доме. За каждым движением вашим смотрят, анализируют. Это не простая история, я прекрасно понимаю. На ваших плечах особая ответственность, особая задача. Но от качества вашей работы зависит устойчивость государственной власти", — заявил президент.

И это, подчеркнул Путин, вовсе не означает, что избиркомы работают на власть. Они работают на граждан, которые сами власть и выбирают.

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