Непогода превратила Венецию в город под водой

Италия, Испания и Франция оказались во власти мощнейшей стихии. Это кадры с Корсики, на которую впервые за полвека обрушился торнадо. Порывы ветра достигали 180 километров в час, всех жителей призвали запереться в своих домах, но те, кто оказался в пути, пережили страшнейшие минуты. На севере Франции за ночь выпало 20 сантиметров снега, машины завязли на автострадах. В Италии Лигурийское побережье превратилось в кладбище погибших кораблей, а Венеция полностью оправдала репутацию тонущего города.

Столько воды вылилось на Италию в эти сутки — вот это свежие кадры из Болонии, а порт Савоны не спасли от огня. Сотни новых "фиатов" и "мазератти", которые готовили в отправке в Азию, этой ночью сгорели дотла. Шторм в море был сильным, порт захлебывался в морской воде — она попала на аккумуляторы. Началась химическая реакция — и взрывы по цепочке.

Катастрофа — по всей Италии. Это порт Рапалло, сейчас больше похожий на морское кладбище. Яхты, пришвартованные в порту на зиму, сорвало в море и всю ночь швыряло о бетонный пирс. Венеция теперь — город под водой, а не на воде. Остановлено движение водных трамваев по Большому каналу, закрыта Сан Марко.

Мэр города провозит выездное заседание, стоя по пояс в воде в рыбацких сапогах, а потом лично уговаривает туристов покинуть площадь.

"Мы решили перестраховаться. Конечно, я не могу запретить — если кто-то хотят купаться, пусть купаются. Но Венеция затоплена на 75% — это опасно", — говорит Луиджи Бруньяро, мэр Венеции.

Убытки не только у дорогих бутиков. Этой ночью вода вошла в Палаццо Дзагури и повредила шедевр Жоана Миро — каталонского сюрреалиста. Уходя домой, работники музея оставили полотна на полу, каждое стоимостью 500 тысяч евро – на полу. Готовили к реставрации.

Кроме высокой воды по всей стране — оползни, поваленные деревья. 11 человек погибли в эти дни. Половина из них прямо в своих машинах. Сильнее всего ветер потрепал Геную. Вот так держась за заборы, люди пробирались домой. А на Сардинии град и снег. Как и во Франции по соседству400 машин заблокированы в центральном массиве. Так рано снег здесь не ждали — снегоуборочной техники на месте нет.

"Мы ждем помощи 18 часов, у меня маленький ребенок. Ни еды, ни воды я с собой не взяла, думала – быстро доберемся", — делится эмоциями женщина в автомобиле.

В Испании, так же как и в Италии — на юге торнадо, в горах — снег. В Риме мэрия не рискует, вынуждает людей сидеть дома.

Ветер стихает, море успокаивается — стабилизировался уровень воды в реках. Непогода отпускает Италию. Но ненадолго. Через два дня опять то же самое — шквалистые ветры и дожди. Спасателям и пожарным отдан приказ оставаться в режиме полной готовности.