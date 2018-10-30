Не тяните с резиной: репетиция зимы заставляет переобуться водителей и пешеходов

Скандинавский циклон не оставил шанса тем, кто привык тянуть с резиной. Первый снегопад и первые серьезные заморозки в столичном регионе стали причиной многочисленных аварий. Дороги сковала ледяная корка, не совместимая с летними шинами и высокими каблуками. Переобуться сегодня призывали и водителей, и пешеходов. Но прислушались к советам далеко не все.

Дворы и тротуары Москвы посыпают реагентом. Сводки погоды коммунальные службы получают дважды в день.

"Реагент сыпется тридцать грамм на квадрат, — поясняют дорожники. — После таяния снега, гололеда, реагент подметается и убирается в кучи".

Накануне в столице шел сильный снег. У водителей — так называемый день жестянщика. На трассе М9 занесло микроавтобус, ехавший из Москвы в Ригу. На полной скорости он врезался в дерево: 13 пострадавших. На улице Свободы самосвал на скользкой дороге ударил легковушку. А она, как в керлинге, толкнула других. В крутой поворот на Варшавском шоссе не вписалась целая группа из пяти машин.

Автомобиль на лысой резине влетел в ограждение на Триумфальной площади. Многие из тех, кто не еще не доехал до шиномонтажа, оставил личный транспорт во дворе. Правда, переобуваться пришлось и пешеходам. Улицы покрылись ледяной коркой.

"Жуткий гололед! Еле иду, еле-еле. Катаюсь, — признается женщина. – Аккуратным надо быть".

Каток на тротуарах кто-то пробегал, некоторые даже пытались поскользить.

"Вот они, отколупываются. Лед еще не такой толстый, да еще и не совсем лед", — делятся своими замечаниями о погоде москвичи.

Грядущая ночь станет самой холодной за эту осень: температура опустится до минус пяти. Но зиму москвичи, похоже, уже ждут.

"Осень в этом году была замечательная, было очень тепло, она задержалась, была сухая. Пора быть зиме. Хорошо, что дождя нет. Побыстрее бы уже снежок лег к Новому году", — мечтают они.

А вот начало ноября в российской столице обещают аномально теплое. К выходным воздух может прогреться аж до плюс десяти. Так что возможность проводить осень, как и поменять резину, еще будет.