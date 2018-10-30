В клинике Уфы годовалого ребенка и его мать облили кипятком

В судах Москвы и Подмосковья несколько сотен исков пострадавших от действий медицинских аферистов. Клиники разные, но схема мошенничества одна: люди приходят на бесплатное обследование, а уходят с многотысячными кредитами на лечение несуществующих заболеваний. Вернуть деньги очень трудно, а вот потерять здоровье, напротив, легко. Для годовалого ребенка из Уфы конфликт его матери с псевдомедиками закончился в ожоговом центре.

"То есть, горячим кофе облили? – Горячим, у меня рука вся горит", — поясняет прибывшей бригаде скорой помощи женщина.

Эти кадры сняли очевидцы сразу после того как на годовалого малыша и его маму один из сотрудников клиники выплеснул чашку горячего кофе. Все произошло в центре здоровья "Очарование" в Уфе. Удивительно, но в медицинской организации не оказалось ни одного врача, который мог бы оказать помощь ребенку.

"Я, ребенок и еще несколько человек, кого облили этим кофе. Он был очень горячий", — рассказала Элеонора Киреева.

"Девушка, а как так, что медицинский центр, а помощь оказать некому? — Я не знаю. Но скорую же вызвали", — из беседы с операционистками медцентра.

Кипяток на ребенка выплеснул этот человек. Кто он, неизвестно. Все произошло, когда мама мальчика пришла посмотреть свою карту и узнать за какие услуги на неё здесь оформили кредит в несколько десятков тысяч. На месте выяснилось, что, таких как она здесь, много.

"Как обманули? На секунду пришла, четыре часа держали меня здесь", — поясняет женщина в годах.

"Расторгаешь кредит, а деньги не выплачивают", — рассказывает другая посетительница центра.

"Принимал меня как будто бы дерматолог. И назначал мне эти процедуры как будто бы дерматолог. То есть, врут на каждом шагу", — жалуется третья дама.

Излишнему вниманию к своей деятельности в клинике не слишком рады. В чем убедилась и наша съемочная группа. Некий мужчина вырывает у корреспондента микрофон. После этого инцидента и заявления в полицию в так называемой "клинике здоровья" держат оборону, не открывают.

По словам специалистов, в отношении пациентов здесь открыто используют различные психологические приемы.

"Ведется обработка человека, которому внушается, что он болен всеми видами болезней. Принимает его якобы терапевт. Я бы отнес этот вид деятельности просто к обману", — говорит Вадим Розенфельд, специалист по психогенетике.

В Минздраве Башкирии считают, что под видом медицинского центра действуют мошенники.

"Были обращения, жаловались на деятельность этой организации и спрашивали о наличии лицензии. В нашем реестре клиники с таким названием не значится", — рассказывает Елена Пурик, главный специалист-эксперт отдела лицензирования и ведомственного контроля медицинской деятельности Миндздрава Башкирии.

После инцидента в центре здоровья родителям маленького Святогора пришлось обратиться к психологу.

Справку из ожогового центра родители приложили к заявлению в полицию.

"В настоящее время по заявлению женщины в полиции проводится проверка. Также назначена судебно-медицинская экспертиза", — проинформировал Максим Родионов, руководитель пресс-службы МВД Башкирии.

Несмотря на многочисленные заявления в правоохранительные органы клиника здоровья "Очарование" продолжает работу. Чаще всего людей привлекает возможность бесплатного обследования. И даже после того, как репутация учреждения оказалась под вопросом пациентов там меньше не стало.