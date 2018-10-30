Блогер сбросил новый Iphone в трубу атомной станции

Автор YouTube-канала TechRax провел необычный краш-тест последней модели айфона XS Max. Он сбросил его в трубу заброшенной атомной станции высотой около 160 метров. Как ни странно, гаджет почти не пострадал.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как дрон поднимает телефон над трубой и сбрасывает его вниз. Все это время новинка от Apple снимает видео в замедленном режиме. Автор ролика предупреждает, что если вы боитесь высоты, видео лучше не включать.

Iphone XS Max летел вниз больше 25 секунд. В результате падения на телефоне оказалось всего несколько трещин. Инернет-пользователи недоумевают, каким образом их мобильники бьются вдребезги, падая с гораздо меньшей высоты.