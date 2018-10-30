Больше половины животных исчезло с Земли по вине людей

Представители Всемирного фонда дикой природы (WWF) опубликовали доклад, согласно которому с 1970 года мировая популяция рыб, рептилий, земноводных, птиц и млекопитающих сократилась на 60 процентов. Виноваты в этом люди, считают эксперты.

Столь пугающие данные специалисты WWF получили в результате многолетних наблюдений за 16 тысячами представителями 4 тысяч видов позвоночных.

Наиболее тяжелой является ситуация Центральной и Южной Америке – там животных за 40 лет стало меньше на 89 процентов.

"Дикая природа истощена, пора менять наш образ жизни. Необходимо сопоставить наши потребности с ресурсами природы и защитить свой единственный дом — Землю", — отметил глава американского WWF Картер Робертс.

По словам Робертса, кризис связан с нерациональным использованием человеком природных ресурсов. Глава WWF призывает власти крупнейших держав присоединиться к Парижскому соглашению по климату, которое должно вступить в силу в 2020 году.