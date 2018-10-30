Умер создатель "Острова сокровищ" и "Доктора Айболита"

"Ушла легенда. Умер друг, замечательный человек, великий мастер", — написал о советском и украинском художнике-мультипликаторе Давиде Черкасском в своем Facebook Александр Меламуд.

Советский и украинский сценарист Давид Черкасский скончался в больнице, сообщает ТАСС. Ему было 87 лет. Два месяца назад у него случился инсульт.

Черкасский до последнего дня, подчеркнул Александр Меламуд, постоянно повторял, что жизнь прекрасна.

В 1959 году Черкасский прошел недельный курс стажировки у Вячеслава Котеночкина на "Союзмультфильме". Он был зачислен мультипликатором на анимационную студию, организованную на "Киевнаучфильме". Также ему пришлось поработать осветителем на фильме "За двумя зайцами". А в 1961 году мультипликатор попал под кампанию борьбы со стилягами.

Давид Черкасский — первый президент международного фестиваля анимационных фильмов "Крок", который проводится в России и на Украине с 1989 года.

Черкасский – создатель мультсериалов "Остров сокровищ" и "Приключение капитана Врунгеля".

Он также был режиссером мультфильмов "Доктор Айболит", "Волшебник Ох", "Крокодил и солнце", "Возвращение на остров сокровищ", "Вокруг света поневоле" и "Крылья".