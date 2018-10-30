Дания требует ввести против Ирана новые санкции

Копенгаген требует ввода новых санкций против Тегерана. Причина – спецслужбы Исламской Республики готовили нападение на территории Дании. Как заявил министр иностранных дел Андерс Самуэльсен, поведение Ирана абсолютно неприемлемо, на него необходимо обратить внимание, цитирует главу МИДа агентство ТАСС. Своего посла в Тегеране Копенгаген уже отозвал.

Ранее стало известно, что в Дании планировалось нападение на лидера сепаратисткой группировки "Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза". Датчане уверены, что за этим стоят иранские силовики.

Известно, что глава МИД Дании вызвал к себе иранского посла Мортезу Морадиана и потребовал объяснить, что разведка Исламской Республики делает на территории европейского государства.