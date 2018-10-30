Огонь на нефтебазе в Югре охватил новые постройки

Площадь пожара на нефтяной базе Хохряковского месторождения в Ханты-Мансийского автономном округе, по последним данным, вновь возросла до 1 тысячи квадратных метров.

Как передает "Интерфакс", об этом проинформировали в главном управлении МЧС по региону, отметив, что из-за перелива горящей нефти за пределы ограждения пламя охватило узел учета черного золота и здание административо-бытового комплекса.

Ранее сообщалось, что на базе загорелись резервуары, один из которых частично заполнен нефтью, другой — водонефтяной эмульсией. Отмечалось, что пожар локализован на площади 800 квадратных метров.

В борьбе со стихией участвуют 73 человека и 19 единиц специальной техники. Руководит тушением начальник Самотлорского пожарно-спасательного гарнизона.

Два человека с ожогами экстренно госпитализированы в Нижневартовскую клиническую больницу. Еще один человек обратился за помощью к медикам, которые зафиксировали, что его состояние удовлетворительное.