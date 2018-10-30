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30 октября 201822:40 Юлия Макарова

Канадский наркотический бум. Как российский бизнесмен снимает с него сливки

520 миллионов канадских долларов, или около 400 миллионов, если пересчитывать в американские. Такую более чем солидную сумму для размещения своих акций на бирже страны кленового листа собрала компания из США под названием Curaleaf. Казалось бы, ничего особенного. С учетом того, что на IPO сейчас кто только не выходит. Но тут важный нюанс: занимается эта самая Curaleaf производством марихуаны и препаратов на ее основе. Ну и вишней на торте стала информация о том, кому принадлежит компания. Основной владелец — Борис Йордан. Акционер "Ренессанс Страхования" и бывший глава НТВ.

Он рассчитывал получить на бирже 150 млн долларов, но ему дали в три раза больше. Даже при том, что в Канаде уже работает более сотни компаний по выращиванию конопли.

Борис Йордан занялся, так сказать, фармацевтическим бизнесом лишь в прошлом году. Говорит, нашел новую золотую жилу. Они с партнером вместе вложили сотни миллионов долларов в компанию по изготовлению лекарств на основе марихуаны в США. Хотят превратить ее в сеть аптек. Называется она Curaleaf, то есть "листок, который лечит". До этого Йордан специализировался на страховом и инвестиционном бизнесе. В 26 лет стал самым молодым вице-президентом лизинговой компании GPA Capital, в 40 лет его состояние в России оценили в полмиллиарда долларов. Его считают одним из пионеров инвестбанкинга в России.

Игра на финансовых рынках, венчурные инвестиции. Он всегда рискует. И не зря, говорят специалисты. Йордан отправился в Канаду, потому что там употребление марихуаны в рекреационных целях с недавних пор разрешено. До 30 граммов можно купить лицу старше 18 лет. Легализовано и выращивание до 4 кустов конопли дома. И не прогадал.

Страну, кажется, захлестнула конопляная лихорадка. Уже через два дня после легализации каннабиса, он стал заканчиваться в местных магазинах. Появилась и новая социальная реклама о том, чтобы дети рассказали своим родителям, как правильно употреблять марихуану.

"У нас есть социальная реклама. Это очень забавно. Социальная реклама для старшего поколения, что, видимо, ожидают, что все эти мамы, папы, дедушки, бабушки начнут экспериментировать. У нас полно всякой социальной рекламы, типа, поговорите со своими детьми, пообщайтесь, как это правильно делать, что нельзя водить и так далее. Что нужно быть ответственным", — поясняет житель Ванкувера Владимир Рязанов.

Самые смышленые конвертируют создавшийся ажиотаж в деньги. И это не только профессиональные финансисты, как Борис Йордан. Девятилетняя девочка продавала стоявшим в длительной очереди печенье. Наторговала за полчаса на 120 долларов. Потребительский рынок вообще весьма воодушевился. И вот уже американская Constellation Brands, которой принадлежит пивной бренд Corona, в прошлом году приобрела 10% акций одного из крупнейших канадских производителей каннабиса. Хотят выпускать напитки с добавлением марихуаны. По этим же стопам пошла Molson Coors Brewing. Coca-Cola хочет добавлять каннабидиол в свои фитнес-напитки. Эксперты уверены: это еще долго будет трендом.

"Я думаю, это сфера, которая будет расти в объемах денежных постоянно. Поскольку сейчас этот процесс как бы запущен, легализации, и чем больше будет легализация, чем больше будет снятие ограничений, тем, конечно, это можно будет легче покупать. То есть в финансовом плане это будет достаточно перспективно. Я думаю, кто оседлает эту волну, кто будет первым, тот и снимет сливки", — уверен заведующий отделом Канады Института США и Канады РАН Дмитрий Володин.

Кстати, канадское правительство тоже готовится подсчитывать прибыль. Ведь будут взимать налоги, которые пополнят казну, по разным подсчетам, примерно на полмиллиарда долларов. А еще канадцам обещают туристический бум: жителям двух американских континентов теперь не надо будет лететь в Амстердам, чтобы легально покурить. Есть сосед поближе. Все бы ничего, только специалисты говорят: из-за такого бума курильщиков станет больше. Теперь ведь официально можно.

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