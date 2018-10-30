Тема:

Обмен санкциями 1 час назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
30 октября 201822:36

Санкции против Киева: правительство РФ обещает интересные открытия для граждан Украины

В кабинете министров России завершается работа над постановлением о введении ответных экономических мер на санкции Украины.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал источник в правительстве РФ, отметив, что ограничения коснутся примерно 360 компаний и более 50 физических лиц.

Собеседник агентства пообещал, что среди последних будут весьма интересные открытия для граждан Украины. Он подчеркнул, что они узнают о том, что некоторые из их лидеров, на словах придерживающихся радикальных взглядов между двумя странами, на деле не прочь заработать на этих отношениях.

На прошлой неделе председатель российского правительства Дмитрий Медведев сообщил, что ответные экономические меры не коснутся простых украинцев. Он заявил, что санкции коснутся тех, кого Россия относит к числу наносящих ей вред – их активы будут на территории РФ заблокированы. Также премьер анонсировал запрет на поставку в Россию ряда украинских товаров.

Решение кабмина готовится на основании указа президента РФ от 22 октября "О специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц России".

В соответствии с данным документом Москва отменит соответствующие меры, если и Киев прекратит действие своих санкций в отношении россиян и компаний РФ.

Ранее по теме

Сейчас

21:15

Дания обвинила Иран в подготовке нападения

19:11

Путин будет использовать опыт отставных губернаторов

17:44

Эстонский паром с пассажирами потерял управление у берегов Швеции

17:19

Путин: любое вторжение в ход выборов должно жестко пресекаться

17:14

Моряков с "Норда" обменяли на украинских браконьеров

16:26

Дачники в России доживают последние два месяца

15:12

На нефтебазе в Югре полыхают два резервуара

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Освобожденный экипаж "Норда": "Были в шоке. Ночь не спали"

Освобожденный экипаж "Норда": "Были в шоке. Ночь не спали"

4 часа назад
25 лет российской избирательной системе. Что Путин сказал работникам избиркомов

25 лет российской избирательной системе. Что Путин сказал работникам избиркомов

2 часа назад
Дания требует ввести против Ирана новые санкции

Дания требует ввести против Ирана новые санкции

1 час назад
Умер создатель "Острова сокровищ" и "Доктора Айболита"

Умер создатель "Острова сокровищ" и "Доктора Айболита"

1 час назад
Патриарх Кирилл рассказал о встрече с Варфоломеем и о последней попытке предотвратить раскол

Патриарх Кирилл рассказал о встрече с Варфоломеем и о последней попытке предотвратить раскол

5 часов назад
Канадский наркотический бум. Как российский бизнесмен снимает с него сливки

Канадский наркотический бум. Как российский бизнесмен снимает с него сливки

55 минут назад
10 регионов России с самым низким уровнем безработицы

10 регионов России с самым низким уровнем безработицы

13 часов назад
Нужна помощь: Данила Сычугова спасет срочная операция

Нужна помощь: Данила Сычугова спасет срочная операция

29.10.2018 10:00
Девять лет испытаний для сына Фарады: пока боролся за отца, от Полицеймако ушла жена

Девять лет испытаний для сына Фарады: пока боролся за отца, от Полицеймако ушла жена

9 часов назад
Андрей Малахов отвез в Грузию людей, заслуживших отдых после тяжких испытаний

Андрей Малахов отвез в Грузию людей, заслуживших отдых после тяжких испытаний

5 часов назад
Почему кормить белок - опасно для жизни

Почему кормить белок - опасно для жизни

12 часов назад
Стартовал конкурс с призовым фондом 200 000 рублей

Стартовал конкурс с призовым фондом 200 000 рублей

6 часов назад
"Легкий, летний, добрый, трогательный": Захарова и Песков о новом фильме Тиграна Кеосаяна

"Легкий, летний, добрый, трогательный": Захарова и Песков о новом фильме Тиграна Кеосаяна

10 часов назад
Премьера песни "Недосказанная" в исполнении Григория Лепса к сериалу "Годунов"

Премьера песни "Недосказанная" в исполнении Григория Лепса к сериалу "Годунов"

11 часов назад
Голландцы ищут добровольцев, готовых зачать и родить ребёнка в космосе в 2021-2024 годах

Голландцы ищут добровольцев, готовых зачать и родить ребёнка в космосе в 2021-2024 годах

11 часов назад
Санкции против Киева: правительство РФ обещает интересные открытия для граждан Украины

Санкции против Киева: правительство РФ обещает интересные открытия для граждан Украины

59 минут назад
Огонь на нефтебазе в Югре охватил новые постройки

Огонь на нефтебазе в Югре охватил новые постройки

1 час назад
Не тяните с резиной: репетиция зимы заставляет переобуться водителей и пешеходов

Не тяните с резиной: репетиция зимы заставляет переобуться водителей и пешеходов

1 час назад
В клинике Уфы годовалого ребенка и его мать облили кипятком

В клинике Уфы годовалого ребенка и его мать облили кипятком

1 час назад
Потрясающая жестокость. Хулиган избил женщину и пенсионера

Потрясающая жестокость. Хулиган избил женщину и пенсионера

2 часа назад
Чтобы не повторилось: в России вспомнили жертв политрепрессий

Чтобы не повторилось: в России вспомнили жертв политрепрессий

2 часа назад
Непогода превратила Венецию в город под водой

Непогода превратила Венецию в город под водой

2 часа назад
Австралийская актриса рассказала о домогательствах Джеффри Раша на суде

Австралийская актриса рассказала о домогательствах Джеффри Раша на суде

2 часа назад
Блогер сбросил новый Iphone в трубу атомной станции

Блогер сбросил новый Iphone в трубу атомной станции

3 часа назад
Путин будет использовать опыт отставных губернаторов

Путин будет использовать опыт отставных губернаторов

4 часа назад
Директора шапито, где львица набросилась на девочку, посадили под домашний арест

Директора шапито, где львица набросилась на девочку, посадили под домашний арест

4 часа назад
У Павла Мамаева появился новый сосед по камере

У Павла Мамаева появился новый сосед по камере

4 часа назад
Apple освежила iPad Pro: со сканером лица и "бескрайним" экраном

Apple освежила iPad Pro: со сканером лица и "бескрайним" экраном

5 часов назад
Майнинг биткоинов может радикально изменить климат за 20 лет

Майнинг биткоинов может радикально изменить климат за 20 лет

6 часов назад
Появилось видео с места аварии с "Адмиралом Кузнецовым" в Рослякове

Появилось видео с места аварии с "Адмиралом Кузнецовым" в Рослякове

6 часов назад
Дачники в России доживают последние два месяца

Дачники в России доживают последние два месяца

6 часов назад
Одежда для outdoor-тренировок, без которой вам не обойтись этой осенью

Одежда для outdoor-тренировок, без которой вам не обойтись этой осенью

7 часов назад
Сухие шампуни: мини-гид по использованию

Сухие шампуни: мини-гид по использованию

7 часов назад
Музею Востока - ровно век. Что накопили за 100 лет

Музею Востока - ровно век. Что накопили за 100 лет

7 часов назад
Жажда спасать: тщеславный немецкий медик умертвил 100 пациентов

Жажда спасать: тщеславный немецкий медик умертвил 100 пациентов

7 часов назад
Первыми "шоколатье" оказались не майя: учёные переписали историю фаворита сладкоежек

Первыми "шоколатье" оказались не майя: учёные переписали историю фаворита сладкоежек

8 часов назад
Николая Караченцова помянули весело, как он и завещал

Николая Караченцова помянули весело, как он и завещал

8 часов назад
"Бывшие". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова 3 ноября

"Бывшие". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова 3 ноября

8 часов назад
Трамп намерен запретить давать гражданство США по рождению

Трамп намерен запретить давать гражданство США по рождению

9 часов назад
Елена Наумова: предмет экспозиции — любовь

Елена Наумова: предмет экспозиции — любовь

9 часов назад
Lada Vesta Sport все же станет универсалом

Lada Vesta Sport все же станет универсалом

9 часов назад
Кронштадт: проследить историю флота

Кронштадт: проследить историю флота

10 часов назад
Травмы головы и сломанный нос: московская школьница уверяет, что ее избила одноклассница

Травмы головы и сломанный нос: московская школьница уверяет, что ее избила одноклассница

10 часов назад
Константин Хабенский не может оформить в собственность квартиру в элитном ЖК

Константин Хабенский не может оформить в собственность квартиру в элитном ЖК

11 часов назад
Названы самые популярные подержанные кроссоверы в России

Названы самые популярные подержанные кроссоверы в России

12 часов назад
10 игр, в которые лучше не играть на работе

10 игр, в которые лучше не играть на работе

12 часов назад
"Ненастье": отголоски реальных историй

"Ненастье": отголоски реальных историй

27.10.2018 22:15
Юрий Башмет приглашает в "Зарядье" на "Фантастическую Кармен"

Юрий Башмет приглашает в "Зарядье" на "Фантастическую Кармен"

26.10.2018 22:10
Помогите выжить Анечке с пороком сердца

Помогите выжить Анечке с пороком сердца

25.10.2018 16:57
"Игра жанров": классику, джаз и современные хиты соединят в одном концерте

"Игра жанров": классику, джаз и современные хиты соединят в одном концерте

24.10.2018 21:48