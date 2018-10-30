КХЛ. Рижское "Динамо" забросило три шайбы "Северстали"

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился матчем в Риге, где "Динамо" принимало череповецкую "Северсталь". Рижане одержали победу с результатом 3:0.

Главным героем матча стал нападающий "Динамо" Лаурис Дарзиньш, отличившийся на 31 и 46 минутах. Закрепил победу хозяев площадки Матиас Мюттунен, поразивший пустые ворота. Вратарь "Динамо" Тимур Билялов отыграл "на ноль", отразив 23 броска.

Поле этой победы рижане, имея в своем активе 21 очко, расположились на 7 месте в Западной конференции. У "Северстали" 17 очков и 11-е место.