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Ситуация на Украине 27 минут назад
Бывший премьер Украины Яценюк может сесть в тюрьму
Арсений Яценюк может сесть в тюрьму. Претензий к бывшему премьеру Украины много: растрата госсредств, отмывание доходов, злоупотребления служебным положением, подлог. И это еще не все. На скамью подсудимых вместе с Яценюком должен отправиться и нынешний министр юстиции Павел Петренко.
Злоупотребление властью, отмывание доходов и служебный подлог. Новое уголовное дело в отношении бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка обязал возбудить Соломенский районный суд Киева. Вместе с ним в растрате госсредств подозревают министра юстиции Павла Петренко. Заниматься расследованием будет Национальное антикоррупционное бюро. А проходить фигуранты будут сразу по пяти статьям.
"Суд обязал НАБУ открыть производство по статьям 364 (злоупотребление властью или служебным положением), 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), 366 (служебный подлог) и 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) Уголовного кодекса", — сообщает украинский новостной источник.
Обстоятельства дела в СМИ не раскрываются, однако поводов подозревать обоих фигурантов достаточно. Еще в 2015 году Яценюка вызывали в Генпрокуратуру: по фактам превышения полномочий его допрашивал тогдашний генеральный прокурор Украины Виктор Шокин. По его словам, Яценюк не раз был замешан в коррупционных схемах.
Не все чисто и у Петренко. В декларации за 2017 год министр юстиции указал, что не имеет собственного жилья, в его владении только11-летний Volkswagen Golf. И все бы ничего. Но две дорогие квартиры в элитных жилых комплексах и внедорожник Lexus числятся у его племянницы. Откуда у студентки деньги на такие покупки, никто убедительно ответить не может.
Теперь главный вопрос: получится ли привлечь виновных к ответственности? Ведь в нынешних украинских реалиях все расследование подобного рода открыто заминаются. Сыграть на руку в этом деле может условие западных "партнеров" Украины. Не первый год они требуют создать в стране Высший антикоррупционный суд. Он должен беспристрастно расследовать преступления высокопоставленных должностных лиц. Создать ведомство планируют до середины лета. Но вот повлияет ли оно на дело Яценюка и Петренко, как считают эксперты, решать будут уже не на Украине.
До этого бюро уже отказывало в возбуждении дела, но заявитель настоял и обжаловал решение в суде. Преступления бывшего и нынешнего чиновника начнут рассматривать в ближайшее время. Сколько продлится новое расследование, пока неизвестно. Но эксперты уверены: если с решением будут медлить, то обвинения могут сказаться на участии Яценюка в выборах.
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