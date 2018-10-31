Глава украинского МИДа призывает отказаться от российских паспортов

Глава украинского МИДа призвал своих соотечественников отказаться от российских паспортов. По словам Павла Климкина, на Украине надо начать общественную дискуссию о проблеме двойного гражданства.

Сейчас получение паспорта другой страны является основанием для потери гражданства Украины. В то же время прямой запрет есть только для госслужащих, напоминает телеканал "Россия 24". При этом, по неофициальным данным, около миллиона украинцев имеют гражданство России или находятся в стадии его получения. Еще до 500 тысяч получили гражданство Венгрии, около 150 тысяч украинцев имеют паспорт Румынии.