На озере Самро в Ленобласти перевернулась лодка, погибли 2 человека

На озере Самро (Ленинградская область, Сланцевский район) перевернулась лодка, в которой находились три человека. Спасатели нашли тела двух погибших, передает ТАСС. Третьего человека или его тела обнаружить пока не удалось, идет поиск.

МЧС пока не установило личности находившихся в лодке и причины инцидента.