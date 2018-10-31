Сильвестра Сталлоне не стали обвинять в сексуальных домогательствах. Окружная прокуратура Лос-Анжелеса приняла данное решение, так как ни один из свидетелей не подтвердил обвинения, выдвинутого против Сталлоне.

Обвинение против актера было выдвинуто в декабре 2017 года, напоминает РИА Новости. Некая женщина утверждала, что 30 лет назад была жертвой изнасилования и подала заявление на "виновного" – Сильвестра Сталлоне. По ее словам, актер пригласил ее в номер отеля и принудил к сексу с ним и его телохранителям. Предполагаемой потерпевшей на тот момент было 16 лет. Несмотря на то, что у преступления истек срок давности, было начато расследование. Сам Сталлоне обвинения отвергал.