Светлану Лободу выписали из больницы после операции на почке
Певицу Светлану Лободу выписали из больницы после операции на почке. Встретить ее приехал Тилль Линдеманн, лидер группы Rammstein.
Ранее сообщалось, что во время репетиции 36-летняя Светлана Лобода почувствовала резкую боль и лишилась сознания. Она была немедленно госпитализирована. Ей проведена операция на почке. Ряд концертов пришлось перенести на январь.
Мои дорогие... Пишу и плачу от боли и обиды Все, что со мной произошло за последние дни, причинило много боли и разрушило наши планы на встречу. Я так ждала этих концертов. Последние полгода мы круглосуточно готовили наше шоу. я хотела порадовать вас, удивить, вдохновить, отдать вам все, что накопилось во мне — всю мою любовь, все мои песни! Но жизнь — непредсказуема. Беда всегда приходит неожиданно и меняет все. Маленький камушек стал краеугольным. Мне потребовалась срочная операция. Врачи дали 3 минуты для принятия решения. У меня не было выбора... Вчера меня прооперировали. Я понемногу прихожу в себя. Пока сложно поверить в происходящее. Но я — фаталист, а значит все так как должно быть. Я благодарю всех за поддержку и обещаю: мы еще споем! . Наши партнеры, с большим трудом, нашли новые даты встречи: концерт запланированный к проведению 25 октября, переносится на 17 января 2019г. концерт запланированный к проведению 26 октября, переносится на 18 января 2019г. концерт, запланированный к проведению 28 октября, переносится на 20 января 2019г. если вы не сможете посетить наши концерты в январе, вы имеете возможность сдать билет. Все приобретенные билеты действительны на новые даты без обмена. Берегите себя и своих близких! Я обещаю скоро выйти на связь и поговорить с вами лично!
Лидер группы Rammstein приехал в Москву, чтобы представить свой концерт необычного камерного музыкально-литературного формата. Он посвящен выходу книги стихов Messer, передает РИА Новости.
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