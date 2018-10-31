Певицу Светлану Лободу выписали из больницы после операции на почке. Встретить ее приехал Тилль Линдеманн, лидер группы Rammstein.

Ранее сообщалось, что во время репетиции 36-летняя Светлана Лобода почувствовала резкую боль и лишилась сознания. Она была немедленно госпитализирована. Ей проведена операция на почке. Ряд концертов пришлось перенести на январь.

Лидер группы Rammstein приехал в Москву, чтобы представить свой концерт необычного камерного музыкально-литературного формата. Он посвящен выходу книги стихов Messer, передает РИА Новости.